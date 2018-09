El tiro libre, la gran asignatura a superar por el pívot senegalés

Una vez que optó por quedarse en el CB Canarias, y sabedor que este curso podría marcar un punto de inflexión en su carrera Petit Niang decide emplearse buena parte de sus vacaciones en el trabajo individual. Para ello eligió a Ermis Papakonstantinau, un técnico ahora afincado en Tenerife pero que fue el primer entrenador de Petit, "cuando llegó con 14 años al Gran Canaria junto con Walter Tavares y Mouhamed Barro" y en ese entonces responsable de técnica individual en la base claretiana. Juntos lograron llevar al Granca al bronce del Nacional cadete, un certamen en el que Peto fue elegido MVP.

Cambio de rutina. Lo hicieron (junto a Barro, que este curso jugará en el Gipuzkoa de la ACB) en la pista del RC Náutico de Tenerife durante tres semanas de lunes a viernes. "Fueron más de dos horas al día hasta la semana previa a los reconocimientos médicos" con el CB Canarias, explica Ermis, una programación que además ha permitido al senegalés llegar "un poco mejor de forma que el resto" de compañeros. "Él mismo se nota mejor este año ya que no se fatiga tan fácilmente. El simple hecho de estar haciendo algo ya le ha ayudado, y al menos hemos logrado que se mantenga en el peso de final de temporada", comenta al respecto el preparador.

Continuidad. Sesiones intensas en las que se trabajaron bastantes aspectos del juego, pero en especial el tiro libre. "Hemos cambiado un poquito su rutina de tiro pese a que no había demasiado tiempo en solo tres semanas. Se han hecho unos ajustes para que subiera porcentaje y lo cierto es que al final de las tres semanas Petit tenía buenas series de anotación, tanto con fatiga como sin ella. Estamos contento por ello, pero ahora hay que seguir trabajándolo y no cambiar su estilo a otro más cómodo pero menos efectivo", relata el preparador isleño sobre este tipo de lanzamiento.

Más de 100 al día. Los números justifican, de largo, esta dedicación, toda vez que en sus 83 partidos en la ACB Niang solo ha convertido 19 de los 54 libres de los que ha dispuesto, o lo que es lo mismo, un pobre 35,18% de acierto. "Él tiene claro que es uno de sus puntos débiles y que en la liga lo saben por lo que está concienciado en trabajarlo", señala Ermis, que al margen de la mecánica trató de insistir en la repetición con "más de 100 tiros metidos cada día, en especial dando valor a los que convertía de forma consecutiva y con fatiga". "Ya el hacerlo de voluntad propia es algo complicado hasta que te acostumbras, pero espero que lo haga... y si no para eso está el teléfono para darle un par de toques", añade a modo de amenaza cariñosa el entrenador personal de Petit.

Velocidad de reacción. Pero la margen del tiro libre, Niang también cuidó detalles más cerca del aro, en concreto "las finalizaciones en situaciones habituales de su juego, como la continuación de bloqueo y después de rebote". "Es cierto que cuando cogía un rebote o le llegaba un balón que no era para rematarlo directamente se liaba y el 80% de los balones al final se iban al garete. Eso es lo que hemos tratado de mejorar técnicamente y con confianza", comenta Ermis, que igualmente vio necesario que su pupilo ganara "en velocidad de reacción, ya que no concuerda con su velocidad atlética". "Espero que lo que se vio el sábado no sea una casualidad sino algo continuado", dice igualmente.

Auténtico profesional. Y esperanzas tiene Papakonstantinau en este paso al frente de Petit. No solo por lo trabajado recientemente, sino por las ganas del senegalés. "Sinceramente es la primera vez que le veo trabajando como un auténtico profesional; eso ha sido lo que más me ha llamado la atención", admite sobre un jugador que "siempre ha tenido bastante ambición y hambre, ya que cuando llegó a Gran Canaria hace nueve años no sabía hacer nada, pero ya era muy competitivo". Es más, Ermis lo define como un "jugador con mucho corazón". "Momentos como cuando se pone a hacer el avioncito en el Santiago Martín después de un mate son lo que le hacen ser especial", añade. "Creo que puede ayudar de mejor manera al equipo, y encima tiene muchas ganas porque guarda un muy buen recuerdo de Txus. Sabe que antes era el quinto pívot, y ahora quiere demostrarle que ha cambiado y evolucionado, que puede ser algo más que ese quinto pívot", concluye. Por lo visto en el primer test de pretemporada así es.