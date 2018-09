El nuevo Petit apunta alto

"¡Uff! Estoy echo polvo, me acaban de pinchar ahora un Voltaren". Así se expresaba, con cara de circunstancias, Petit Niang pocos minutos después de acabar el duelo del sábado contra el Gran Canaria. Su rostro podía hacer pensar que el suyo había sido un encuentro discreto. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que el pívot senegalés fue uno de los grandes protagonistas en el triunfo del Iberostar Tenerife sobre el Gran Canaria, con 10 puntos, dos rebotes y 15 de valoración en menos de 11 minutos en pista. Difícil ofrecer un mayor rendimiento en tan poco tiempo, y más aún cuando se juega con la merma física de una infección dental que ha obligado al africano a bajar revoluciones de forma considerable en la última semana de trabajo.

Una entrega, la de Niang, que fue reconocida de forma estruendosa por la grada, que aplaudió a rabiar sus prestaciones y coreó su nombre al ser sustituido ya en el último cuarto del encuentro. Aunque más allá de esos pildorazos a los que acostumbra Petit, en el estreno de la pretemporada aurinegra lo que realmente llamó la atención fue ver a un jugador distinto. Un baloncestista que mostró muchos más recursos que en años anteriores, ágil y resolutivo cerca de la canasta, y no solo cuando recibe el balón por encima del aro. Una nueva y enriquecida versión que seguramente haga del senegalés una alternativa de garantías para Txus Vidorreta.

Menos vacaciones

Ante el Gran Canaria Niang acabó con un inmaculado 5/5 en tiros de dos. La lógica invita a imaginar a Petit machacar el aro en varias ocasiones, y más cuando un par de sus aciertos llegaron gracias asistencias repartidas por Ferran Bassas. Pero no. El pívot canarista ofreció en Adeje un repertorio que hasta la fecha o bien era desconocido o generalmente acababa en una pérdida. En el primer duelo regional del curso el senegalés fue capaz de postear, de fintar y de botar de espaldas al aro antes de lanzar, e incluso mostró capacidad para asistir al otro interior y sacar el balón fuera. Todo ello sin el más mínimo error ni matiz dubitativo. Como si el que llevara el dorsal 7 aurinegro, de 23 años, hubiera sufrido una transformación en los últimos meses.

Esa metamorfosis tiene una simple explicación: mucho y concienzudo trabajo en verano. "La mayoría de las veces me quedaba en Senegal más tiempo o bien iba más tarde, y eso no me beneficiaba porque al final llegaba al inicio de la pretemporada algo más flojo", admite en este sentido el jugador canarista, que esta vez se ha "ido antes para volver rápido y poder entrenar durante un mes y medio" en la Isla. Una labor bajo la supervisión de Ermis Papakonstantinau, un técnico grancanario (de ascendencia griega), especialista en técnica individual y que estos últimos cursos entrena en el Luther King de La Laguna. "Quería tratar de mejorar lo que ya sabía hacer, aprender cosas nuevas y llegar a tope a la pretemporada", explica Peto.

"Los mates ya los sé hacer"

"Los mates ya los sé hacer, es algo natural en mí, algo atlético y que hasta que tenga 30 años o más lo podré explotar; no necesitaré entrenarlo. Pero el toque del balón debajo del aro sí debía trabajarlo bastante", comenta Niang, sabedor de que con Vidorreta debe incidir "en el pick and roll", y también "en fintar y en saber qué hacer con el balón debajo de la canasta". " Sé que en solo dos meses no se puede mejorar todo, pero espero que esto me permita un salto de calidad, trabajaré para ello cada día", explica el africano, que también ha incidido en una mejora en el tiro libre, otro de sus puntos débiles más evidentes.

Y como todo esfuerzo tiene su recompensa, Niang empezó a recoger sus frutos el sábado en Adeje. ¿Será capaz de mostrar este mismo nivel todo el año? "Eso espero, para ello he trabajado y lo seguiré haciendo todos los días con el fin de mejorar y tener más minutos. Si sigo en este camino creo que lo conseguiré", responde el pívot sabedor de que parte con cierta ventaja al conocer los sistemas empleados habitualmente por su entrenador. Un granito de arena, el suyo, que sirvió para dejar muy buenas sensaciones colectivas este pasado sábado. "Solo hemos mostrado algunas cosas, pero después de dos semanas entrenando duro se nota que tenemos un buen ritmo y estamos jugando en equipo", señala Petit, para el que "la labor defensiva" resultó determinante. "Está claro que nos queda muchísimo trabajo, pero si seguimos por esta línea podremos comenzar la liga a tope", añade. Si dentro de un mes está al mismo nivel que en el estreno, Niang marcará el camino.