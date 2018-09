Héctor completa el plantel

Héctor Hernández Ortega (Valladolid, 1991) ya está en Tenerife. El refuerzo que firmó el representativo a última hora, cuando apenas faltaba un día para el cierre del mercado, aterrizó anoche en Los Rodeos y se pondrá mañana mismo a disposición de Joseba Etxeberria.

El lateral zurdo ha sido el más tardío de los refuerzos y completa un plantel que presentaba evidentes carencias en su demarcación. El bajo rendimiento que había ofrecido Camille en las jornadas inaugurales y la falta de rodaje en competición profesional del canterano Nahuel, finalmente cedido al Real Murcia, aconsejaron que el Tenerife hiciera un último esfuerzo y optase por su contratación.

Hernández viene avalado por un considerable bagaje en Primera (32 partidos) y un largo recorrido a través de clubes importantes como Real Sociedad, Granada o Alavés. Del club donostiarra se desvinculó el pasado jueves para así firmar por el Tenerife, al que llega "agradecido" por la oportunidad que le brindan. Su contrato contempla solo un año, hoy mismo pasará los pertinentes reconocimientos médicos y posiblemente sea presentado mañana.

En la distancia, Héctor ha seguido las evoluciones de los que serán sus nuevos compañeros. Las dudas respecto a su rendimiento tienen que ver con la grave lesión que le mantuvo parado cinco meses, y de la que se recuperó en marzo de este año; y también con el período largo de inactividad, que ha reducido a la mínima expresión su cuota de minutos en esta última temporada.

Su primer mensaje

Como ya hizo en su reciente conversación telefónica con Etxeberria, Héctor destiló ambición en sus primeras manifestaciones como blanquiazul. "Estoy deseando encontrarme con mis nuevos compañeros, con la afición y con el cuadro técnico", significó el ex de la Real, que podría viajar este mismo fin de semana a Málaga para el compromiso de La Rosaleda (sábado, 17:00 horas). Todo dependerá del rendimiento que dé a partir de este martes en sus primeros entrenamientos.

"Desde que surgió la oportunidad, no lo dudé ni un momento", especificó Hernández, quien no conoce la categoría, si bien ha jugado en Primera y también en Segunda B. Durante las últimas horas, ha recibido un sinfín de mensajes de felicitación y de buenos deseos por parte de importantes figuras del fútbol nacional como Sergio Canales o Raúl Navas; y también del exblanquiazul Edu Oriol, con quien coincidió en las filas del Real Zaragoza.