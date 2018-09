Precaucion: ¡moderen sus tuits!

Hoy por hoy, las redes sociales son una herramienta imprescindible y de uso creciente por parte de las principales entidades deportivas de todo el mundo. Aunque inicialmente el CD Tenerife fue muy reacio a abrirse su propia cuenta oficial en Twitter, el representativo ha convertido este medio en una de las vías de mayor y más fluida comunicación con su masa social. En un principio, el conjunto blanquiazul decidió que éste fuera "un canal unidireccional", esto es, no interactuaba con sus seguidores ni tampoco respondía a las cuestiones que pudiesen formular por esta red. No obstante, el giro en su política de comunicación ha sido copernicano y el equipo isleño ha mejorado muy considerablemente en el manejo de su comunidad virtual en su afán por acercarse a sus aficionados por esta dirección.

Además, y en su afán por cuidar hasta los más pequeños detalles, el club blanquiazul mantenía recientemente una reunión con todos los futbolistas adscritos a su primera plantilla –también aquellos del filial que se ejercitan habitualmente con los mayores– para que tuviesen en cuenta determinadas pautas ante el comienzo de la presente temporada deportiva. El encuentro tuvo lugar sin la presencia de los técnicos ni el resto del personal que convive diariamente con los jugadores. El propósito fundamental era que recibiesen una serie de indicaciones por parte del director de Comunicación, Javier Armas. Según ha podido saber LA OPINIÓN, una de las recomendaciones que les dio fue que se moderasen en el uso que hacen de las redes sociales, que extremasen las precauciones antes de lanzar cualquier mensaje en internet y que evitasen los directos.

Armas les hizo saber que cualquier desliz que cometiesen en Twitter, Facebook, Instagram... iba a tener una extraordinaria repercusión, como así ya han comprobado algunos futbolistas cuando han metido la pata. Aunque borren un mensaje equivocado a los pocos segundos de emitirlo, el impacto ya es enorme. También si lo que hacen es compartir contenido de otros usuarios (retuits) o incluso si empiezan a seguir cuentas controvertidas o polémicas.

Desde el club pidieron a los futbolistas que citen el canal oficial del Tenerife cada vez que participen en las redes para verter opiniones o contenidos relacionados con su actividad futbolística. Según expresaron a los jugadores, hacer partícipe a la entidad de sus mensajes sería "algo bueno para todos". Durante la reunión, Armas ensalzó a algunos componentes del plantel y les calificó como influencers. Aunque no dio nombres, está claro que se refería a hombres como Dani Hernández (con un extraordinario seguimiento en Venezuela) o Luis Milla, de los más activos del grupo en Twitter e Instagram.

En cuanto a los directos, el club prefiere que no se hagan. Los que emitió el exblanquiazul Amath en Instagram no gustaron en absoluto en los despachos del Heliodoro. Armas hizo ver a los jugadores que, en un momento dado, accidentalmente puede verse de fondo un entorno o atmósfera no adecuada y conveniente para un deportista profesional. Por ejemplo, que aparezca en la escena alguien fumando o expresándose en términos poco apropiados para una figura pública. Como curiosidad, les recordó que cuiden las imágenes que publiquen en los vestuarios.

De paso, el responsable de Comunicación aprovechó para pedir a los futbolistas que consulten al club antes de entablar un diálogo con los periodistas que siguen la actualidad de la entidad. Y que de algún modo se consideren embajadores del tinerfeñismo, para salir en defensa de la institución cada vez que lo consideren oportuno; y para alimentar el alcance que el equipo tiene en estas redes, donde ya cuenta sus seguidores por centenas de miles.

Los propios profesionales del club que llevan las cuentas en las redes han recibido en los últimos tiempos la formación para manejarse en todo tipo de escenarios. Por ejemplo, para saber reaccionar cuando cometen un error. O para mejorar el alcance de sus publicaciones. En Twitter, el Tenerife suma 143.000 seguidores; en Instagram, ya son casi 36.000; y en Facebook, casi 75.000.