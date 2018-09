Jorge: "Lo he llegado a pasar muy mal, pero de todo se aprende"

El gran héroe de la tarde fue el canterano Jorge Sáenz, que anotó su tercera diana con la elástica del representativo. La primera fue en el play off contra el Getafe y casi vale un ascenso; la siguiente, el año pasado contra el Barça B. El zaguero isleño confesó ante los periodistas que "no esperaba ser titular, pero siempre se trabaja con ese objetivo". Tampoco parecía probable que anotaría él, pues "ya parecía que el partido iba a acabar con victoria para ellos", pero remató con determinación y halló premio. El defensa no ocultó que ha llegado "a pasarlo mal, pero de todo se aprende". En este sentido, remarcó que ahora es un futbolista más curtido que antes. Sobre la experiencia de jugar sobre el nuevo césped del Heliodoro, dijo que "hay que adaptarse, porque no tiene nada que ver esta hierba con la anterior, sobre todo en el bote". En todo caso, lo más importante fue que su gol "valió de mucho". Ahora, aspira a seguir en esta línea.