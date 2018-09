Otro empate tras jugar en el alambre

El CD Tenerife volvió a empatar tras un partido con un guión calcado a los dos anteriores. Una primera parte para olvidar de los blanquiazules y una segunda con mejor actitud, mayor precisión y más mordiente en ataque. Los errores atrás volvieron a penalizar a los isleños, que siguen sin cogerle la medida a la competición. Tres puntos en otros tantos duelos es una renta insuficiente para las aspiraciones de este equipo, a cuyo entrenador le queda aún mucho trabajo por delante.

El Heliodoro Rodríguez López y su flamante césped acogían ayer la primera prueba oficial del representativo ante su público. Después de dos empates cosechados en las primeras jornadas y sensaciones poco satisfactorias del juego desplegado por los insulares, Etxeberria decidió introducir varias novedades en su once con el propósito de obtener el rendimiento deseado de los suyos. Hizo debutar como blanquiazul a Joao Rodríguez y permitió que Jorge Sáenz se estrenara en el presente campeonato. Bryan Acosta, incomprensiblemente inédito en el choque de Almería, regresó también a la alineación de partida. Los sacrificados fueron Raúl Cámara, Aveldaño y Nano.

En los arranques de los dos partidos anteriores, los chicharreros habían dejado mucho que desear. Se habían mostrado timoratos e imprecisos en los compases iniciales de esos enfrentamientos y no aprendieron la lección porque antes de consumirse el primer minuto de juego Quique González tuvo el 1-0 en su cabeza, pero su remate casi a bocajarro se le marchó alto ante la pasividad de la zaga y portero locales.

El susto pareció hacer despertar al Tenerife, que montó una serie de ofensivas, aunque sin peligro real. El Deportivo volvió a avisar con un disparo de Carles Gil que repelió el poste (9'). De nuevo los de casa trataron de buscar la meta contraria, por medio de Joao, cuyo centro-chut pasó rozando el larguero (11'). Y pese a que el dominador estaba siendo el cuadro gallego, no merecía encontrarse con un regalo tan inesperado como polémico. El colegiado señaló penalti a Alberto por, presuntamente, desequilibrar a Quique González cuando se disponía a cabecear un balón. La pena máxima, muy discutida por la hinchada tinerfeñista, la convirtió en gol el propio delantero vallisoletano.

A pesar del tanto los de Etxeberria no reaccionaron como se esperaba. Siguieron con el mismo patrón de juego, abusando de la banda derecha, donde Joao intentaba desbordar sin mucho éxito una y otra vez. Y es que su equipo, al igual que en diferentes fases de los encuentros anteriores, seguía viéndose desenhebrado: Malbasic aislado en la punta y falta de cohesión en el centro del campo. Eso y una presión totalmente desajustada hacía que los jugadores blanquiazules corrieran más de la cuenta y sin obtener ningún beneficio a cambio. En cambio, al rival, sin demasiados alardes, se le notaba mucho más compacto y confiado en su fútbol. Suficiente como para mantener su renta hasta el receso.

Una vez más, el Tenerife se veía obligado a remar contracorriente tras haber encajado primero por tercer partido consecutivo. La entrada de Nano, en lugar del amonestado Alberto, fue el aire fresco que necesitaba la delantera local para empezar a crear verdadero peligro sobre el arco coruñés. Eso y una actitud diferente en los jugadores del Tenerife. Otra vez debió espolear Etxeberria a los suyos en el vestuario porque estos salieron a morder y decididos a cercar el área rival.

Malbasic pudo marcar a los cinco minutos de la reanudación pero a su remate la faltó potencia. A renglón seguido, Nano robó un balón pero a su pase, que iba a ser de la muerte, lo interceptó in extremis Dani Jiménez (51'). Ya se percibía un Tenerife muy diferente al de la primera parte y rápidamente obtuvo su recompensa en una bella combinación entre Bryan Acosta y Naranjo que el hondureño culminó con un soberbio zapatazo ante el que el meta visitante poco pudo hacer. Enloqueció el Heliodoro y eso animó aún más a sus futbolistas. Malbasic, muy voluntarioso y participativo, pudo completar la remontada en un uno contra uno que no supo definir con acierto (58').

El escenario había cambiado por completo y era el Deportivo el que estaba ahora a merced del Tenerife. Y 20 minutos exactos tardó la escuadra gallega en sacudirse del asedio canario. Lo hizo con una llegada sin peligro al marco de Dani Hernández. Pero solo fue un espejismo ya que los insulares volvieron a tomar la iniciativa hasta que las fuerzas le aguantaron. El técnico blanquiazul metió más dinamita arriba con la inclusión de los isleños Suso y Borja pero no llegaba el gol de la victoria. El que sí que sí pudo marcar fue el Dépor de no ser por la mano salvadora de Dani en un mano a mano con Pedro Sánchez (86'). Aunque sí lo hizo un poco después Borja Valle con un disparo raso y ajustado a la cepa del poste. Fue un jarro de agua fría que no se merecía este Tenerife de la segunda parte. Pero en esta ocasión el fútbol fue justo y se restablecieron las tablas en el último suspiro del choque gracias a un cabezazo de Jorge Sáenz en el segundo palo tras una falta lanzada por Naranjo.