Deslumbra en el reecuentro

Es solo el estreno y un partido amistoso (a casi un mes del inicio de la ACB) ante un rival con no pocas bajas, pero las sensaciones dejadas ayer por el Iberostar Tenerife son más que positivas. Casi deslumbrantes. Y es que el cuadro de Txus Vidorreta doblegó son gran suficiencia a un adversario ya noqueado desde el arranque (14-1) y que nunca tuvo capacidad de respuesta ante el cuadro lagunero, que bien apretaba los dientes atrás como que veía aro con suma facilidad.

En lo colectivo el Iberostar fue sólido atrás (dejó a su rival en un 37,5% en tiros de campo y dominó el rebote) y generoso delante, con nueve jugadores anotando antes del descanso. Aunque no en demasía se recordaron señas de identidad de la anterior etapa de Vidorreta y quedó de manifiesto la versatilidad de una plantilla que parece estar encajando muy bien sus nuevas seis piezas. Como la de McFadden, cuya chispa será desequilibrante; o la de Staiger, un seguro desde el 6,75. También cabe la opción de ver juntos a tres tirillas con muchos brazos (Brussino, Gielo y un Niang muy mejorado respecto al año pasado), o el no desfallecer nunca con tal de ahogar al rival. Demasiado, al menos a día de hoy, para este Granca de Euroliga. En el debe, algunas faltas innecesarias de Iverson y Sanz y varios triples liberados de los que no se pueden fallar dentro de los sistemas del técnico vasco.

Salió en tromba el Iberostar Tenerife, guiado por la verticalidad de San Miguel, la visión y la buena mano de McFadden y la intimidación de Iverson. Más que suficiente para desequilibrar la balanza de un duelo que arrancó, como era previsible, con un intercambio de errores, especialmente debajo del aro. Con McFadden haciendo daño desde el perímetro (dos triples) y los interiores (Iverson y Gielo) corriendo por la calle central, el cuadro de Vidorreta fue ampliando su renta hasta el 14-1. Pero más que por su producción ofensiva, los aurinegros estaban dejando patente su sello agresivo atrás, el principal causante de que el Gran Canaria errara sus 12 primeros lanzamientos y tuviera que consumir siete minutos y medio de juego para anotar su primera canasta en juego (14-4).

Con un rival que había logrado salir de entre las cuerdas (16-10), el Iberostar dio otro arreón en el comienzo del segundo cuarto, esta vez con la solvencia debajo del aro de Niang (seis puntos casi seguidos), la actividad detrás (robo y bandeja) y delante (triples) de Staiger, la verticalidad por la izquierda de Gielo y el descaro de McFadden. El conjunto lagunero volvía a dispararse en el marcador (31-14) contra un equipo, el de Salva Maldonado, que por momentos los apostaba todo al 6,75 (4/12 al descanso), pero que apretó los dientes atrás (varios ataques consecutivos de los tinerfeños se perdieron en la nada) y aprovechó algunas lagunas de los canaristas debajo del aro para volver a tomar aire (35-25). Ahí los tinerfeños también aumentaron la intensidad cerca de su zona y estuvieron intensos en las líneas de pase, lo que les reportó tres robos consecutivos. Un tercer impulso, culminado con una bandeja final de San Miguel para que los laguneros se marcharan al descanso 15 arriba (40-25).

Oliver salió al rescate del Granca tras el intermedio (40-32) contra un Iberostar mucho más espeso e intermitente en los dos lados de la cancha. Irregularidad que hizo desaparecer Ferran Bassas aportando de múltiples maneras: con dos libres, con un pase por la espalda para un triple de Abromaitis, y dos rebotes ofensivos para otras dos canastas desde el 6,75 de Staiger (59-45).

Como en la primera mitad, el testigo lo recogió Petit Niang, gran protagonista del enésimo estirón de los laguneros, que por ese entonces ya tenían una renta superior a la veintena (71-50). El Granca había claudicado hacía rato, y al igual que en el primer acto, tardó más de seis minutos en hacer su primera canasta en juego. Para entonces, el Iberostar ya se estaba gustando y, gustando a la grada. La conexión sigue intacta y las sensaciones (iniciales), si cabe, mejoradas.