Borja Llarena vive con "ilusión" una temporada especial para él

Borja Llarena vive probablemente el momento más dulce de su carrera futbolística. Protagonista a través de sus goles de la pretemporada del CD Tenerife, después de ha participado con el primer equipo blanquiazul en los dos jornadas de Liba celebradas hasta el momento. Motivos más que suficientes como para que el canterano afronte esta campaña con gran ilusión.

"Primero me dieron la gran noticia de que hacía la pretemporada con el primer equipo y quién diría que iba a terminar metiendo cuatro goles en este tiempo", declaró Borja, que ve "como un premio" todo lo que le está sucediendo. Cree que está "aprovechando los minutos" que le da Etxeberria y en ellos se ha visto "bien físicamente". Asegura que se encuentra "integrado" en el primer equipo, gracias especialmente a la ayuda de sus compañeros.

Porque nota "gran diferencia" entre entrenarse y jugar con el juvenil a hacerlo con el representativo, "por intensidad, por cómo se vive el fútbol", apunta. Y no pierde la humildad ya que entiende que si le toca bajar al Tenerife B, lo hará "con mucha ilusión" y tratará incluso de esforzarse más aún. "Etxeberria está contento conmigo, por mi trabajo, por mi esfuerzo, si bien no ha hablado en privado conmigo, pero lo veo en cómo me habla y corrige", indicó. Eso sí, reconoce que le falta aún "coger experiencia", aunque confía en que poco a poco la adquirirá observando a jugadores como "Suso, Bryan Acosta?", quienes le ayudan en todo, dice. También admite fijarse en los otros delanteros del equipo para aprender lo mejor de cada uno de ellos.