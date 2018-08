El Dépor presenta a Somma, que podría estrenarse ante el Tenerife

Michele Somma (Salerno, Italia, 16 de marzo de 1995) fue presentado ayer en Abegondo como nuevo jugador del Real Club Deportivo para las 2 próximas temporadas. Con la lesión de Domingos Duarte, de cara al choque de este sábado 1 de septiembre en Tenerife (19:30 horas, LaLiga 123 TV), Somma asume que no estará al cien por cien: "Me falta algo pero estoy listo mentalmente. Las decisiones las tomará el entrenador. Estoy entrenando duro y pronto estaré al cien por cien", indicó.

Confiesa que a su llegada al Dépor se encontró "un grupo muy unido, fuerte. El Club es grande, con historia. Estoy encantado con la Ciudad Deportiva, en Italia no hay ciudades deportivas así, con todos estos campos". Tras debutar ayer en Ferrol con motivo del Trofeo Concepción Arenal, el nuevo zaguero deportivista se mostró muy contento por volver a jugar "después de un verano difícil porque no he tenido equipo. Me he entrenado solo. Este primer partido significó mucho para mí. Son los primeros minutos que tengo en las piernas. Me vienen muy bien. Estoy recuperando sensaciones y volviendo a sentirme jugador". Se define como un zaguero "rápido, con buena salida de balón". Tiene como ejemplo a compatriotas que destacaron en su misma posición como Cannavaro, Bonucci, Chiellini... Se marca como objetivo esta primera temporada hacerse "un hueco en este equipo". "Lo voy a dar todo y entrenaré cada día a tope", agregó.

Cuenta que este verano no fue fácil para él: "Nos entrenábamos en un campo cercano, con otros jugadores que estaban sin equipo. Fue un verano difícil. Soy muy fuerte mentalmente y lo intenté superar. Había fichado por el Bari, un equipo con mucha historia en Italia, y las cosas han ido mal. El Club ha desaparecido". Admite haber tenido algunas opciones interesantes en Italia, pero "me encantó el proyecto del Dépor, un club con mucha historia, conocido en toda Europa. Para mí es un honor venir aquí". Esta temporada, el defensor blanquiazul aguarda una liga "muy complicada, con muchos equipos fuertes".