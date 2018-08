Serena Williams juega en tutú el US Open contra las críticas por su vestimenta

Serena Williams ha vuelto a las canchas para disputar el US Open, y lo ha hecho con un mensaje simbólico contra las críticas que recibió en Roland Garros por su vestimenta. En esta ocasión, la estadounidense ha jugado en tutú, lo cual ha sido interpretado como una forma de enfrentar la controversia que suscitó su traje en París.



La polémica despertó en el prestigioso torneo de tierra batida, donde la tenista vistió un traje que Nike había hecho a su medida para evitar la formación de coágulos en la sangre, una condición que padece tras su último parto.





Catsuit anyone? For all the moms out there who had a tough recovery from pregnancy—here you go. If I can do it, so can you. Love you all!! pic.twitter.com/xXb3BKDGNF