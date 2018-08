Lucca Staiger: "Ayudaré en lo que haga falta para ganar partidos"

Un jugador de equipo por encima de todo. Buena mano, energía positiva y experiencia al servicio del colectivo. El nuevo jugador del Iberostar Tenerife, Lucca Staiger, fue presentado ayer en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente canarista, Félix Hernández. El escolta reconoció que afronta el reto del equipo canarista y de la Liga Endesa "en el momento más idóneo de mi carrera", confesó.

Lucca se refirió también a lo que puede aportarle al conjunto insular. "Soy un tirador, pero también puedo aportar en otras facetas. Sé que mi principal virtud puede ser el tiro, pero también puedo ayudar asistiendo y de otras maneras. Por encima de todo, soy un jugador de equipo, una persona optimista, que está dispuesta a hacer lo que haga falta para conseguir el mayor número de victorias posibles. Siempre soy positivo y creo que puedo ayudar desde mi experiencia", afirmó.

"No me planteo metas individuales y colectivas por separado, creo que son cosas que van de la mano", explicó Staiger. "Estamos intentando armar un buen grupo para ganar todos los partidos que podamos. Para ello es importante que seamos fuertes como bloque y que juguemos juntos. A lo mejor no tenemos la plantilla con más talento de la liga, pero si jugamos como equipo seremos muy fuertes", valoró el alemán.

Lucca dijo igualmente que cree encajar muy bien en la filosofía de juego aurinegro. "Puedo adaptarme bien a la propuesta de juego de Txus. No tenemos una estrella puntual, sino que somos un grupo que mueve mucho el balón y juega en equipo. El estilo del equipo es mirar siempre por el colectivo, cada uno ayuda al compañero y eso es fundamental", explicó antes de referirse a su posición concreta en la cancha. "He jugado más de dos que de tres, pero creo que puedo desenvolverme bien en ambas posiciones. En realidad, no son posiciones muy diferentes", sentenció.