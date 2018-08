Valverde gana en el Caminito del Rey y ya es segundo

El español Alejandro Valverde (Movistar) se convirtió en el rey del Caminito con una brillante victoria en la segunda etapa disputada entre las localidades malagueñas de Marbella y Ardales, de 163,5 kilómetros, en duelo al esprint con el polaco Michal Kwiatkowski (Sky), que se enfundó el maillot rojo de líder.

Valverde sigue siendo el rey a los 38 años y su clase no caduca. Ganó sus primeras etapas en la Vuelta en 2003 y 15 años después volvió a levantar los brazos para adjudicarse la número 10 de su palmarés en la ronda española. Junto al Caminito del Rey batió a Kwiatkowski por velocidad con un tiempo de 4h.13.01 y se puso segundo en la general a 14 segundos del polaco.

Un final apropiado para El Bala, en cuesta y terreno para tirar de velocidad. El murciano atrapó en la recta de meta al belga De Plus, que marchaba escapado, dejó pasar a Kwiato y remató a los dos con su letal aceleración final.

"He entrenado muy bien en la playa y tenía buenas sensaciones. Kwiato era el rival, tuve que ir a por el belga primero y rematar después. No me descarto para la general pero esto acaba de empezar, iré día a día", dijo el murciano en meta.

A 3 segundos llegó un grupo con Kelderman, Urán, Nairo Quintana y Pinot, a 8 otro con Ion Izagirre, De la Cruz, Enric Mas y Fabio Aru. Afectado por una caída el gran perjudicado fue el ruso Zakarin, quien se dejó 1.05 minutos.

Como tenía asumido de antemano, el australiano Rohan Dennis se despidió del maillot rojo, que pasó a las espaldas de Kwiatkowski, dos veces consecutivas segundo. Saldrá de líder en la tercera etapa, seguido de Valverde a 14 segundos, Kelderman a 25, De Plus a 28, Gorka Izagirre a 30 y Nairo Quintana, noveno, a 33.

La mayor parte de los favoritos a la victoria final siguen en el margen de un minuto, si bien hay algunas excepciones por las pérdidas de ayer: el tercer clasificado de 2017, Zakarin, se sitúa a 1:31, el ganador de 2010 Vincenzo Nibali (Bahrain) cede ya 4:44, mientras que Richie Porte (BMC) se ha dejado más de 13 minutos.

Desde la playa marbellí hasta el monte, un recorrido bajo la dura calima de 35 grados hacia el interior de la provincia que invitaba a muchos a causar una buena primera impresión. Era el estreno y había que ponerse elegante.

Por ejemplo al local Luis Ángel Maté, que tomó la salida a 50 metros de su casa, a los equipos invitados y a los escapistas habituales. Por eso se metieron en la primera fuga el propio Maté (Cofidis), Lastra (Caja Rural), Torres (Burgos-BH) y Sáez (Euskadi-Murias).

El BMC se vio obligado a llevar la batuta en la persecución de los fugitivos, que no pasaron de una ventaja de 4 minutos en los más de 125 kilómetros de aventura. Maté puntuó en cabeza en los altos de Ojén, Guadalhorce y Ardales, lo que le sirvió al lince para vestir el maillot de puntos azules de rey de la montaña.