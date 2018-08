Reparto de puntos en el derbi de los filiales

El duelo de filiales del grupo canario de la Tercera División terminó en tablas (1-1). El Tenerife B tomó el mando del partido en el arranque de la segunda mitad con el tanto obra de Giovanni. Sin embargo, el conjunto dirigido por Ángel Sánchez se repuso rápidamente para establecer la igualada por mediación de Nebai, quien no falló desde los once metros. Ya con 1-1 en el marcador, el equipo de Mazinho trató de imponer su juego, y a punto estuvo de marcar el 1-2, con un testarazo de Valiño (76') que tocó en el larguero. La respuesta amarilla se produjo con un libre directo de Nebai, desde fuera del área, que se fue también a la madera. Los blanquizules Alemán, tras centro de Faridi Mussa, y Fede no acertaron con el gol en las postrimerías.