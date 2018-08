Los jugadores coinciden en que hay que mejorar algunos flecos

Los jugadores del Tenerife coincidieron al término del partido en pedir algo de paciencia para que los engranajes del equipo comiencen a funcionar correctamente.

Carlos Ruiz. "No hemos conseguido darle la vuelta al marcador y el punto nos sabe a poco. Intentamos no bajar los brazos cuando recibimos un gol. Malbasic ha metido un golazo. Estamos empezando y no hemos perdido en los dos partidos en los que íbamos por detrás. Todos los equipos muestran lagunas ahora y estoy seguro de que con el tiempo nos encontraremos mejor.

Undabarrena. "Con la expulsión estaban muy atrás y el míster me pidió que le diera dinamismo al equipo para crear ocasiones. Hemos merecido algún gol más en la segunda parte. Sabíamos que el partido era largo y si metíamos algún gol tendríamos otras ocasiones para llevarnos algo más. Hemos salido mejor que en Tarragona, pero su gol nos ha venido en un mal momento, nos ha costado volver al partido, pero el equipo compite y está metido".