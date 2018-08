Nano, sinónimo de ambición

Loco por marcar. Así está Alexander Mesa, Nano, uno de los fichajes de referencia en el nuevo Tenerife y el único que ejerció como titular en la primera jornada de liga. "Estoy trabajando bien y haciendo las cosas como se debe; la verdad es que estoy muy feliz", remarcó el canterano antes del desplazamiento de ayer a Málaga. El gol lo tiene entre ceja y ceja.

"Tuve algunas oportunidades en Tarragona: una de cabeza, en la que el portero saca una buena mano; y otra más que también evitó el guardameta. Espero que esta semana el balón sí pueda entrar", verbalizó en voz alta. Y eso, a pesar de que arrastra problemas físicos casi desde el día de su llegada.

"Tengo algunas molestias en la espalda, pero confío en llegar en condiciones al partido del domingo. Espero que el fin de semana no me duela. Desde que llegué he sufrido algunos golpes y contratiempos físicos, pero sigo entrenando y lo principal es que estoy teniendo buenas sensaciones", apuntó también.

"El míster me pide trabajo. Lo importante es el equipo. Hay que ayudar tanto atacando como defendiendo. Entre mis virtudes está que puedo hacer goles, y espero que el primero llegue lo antes posible", reiteró. Y así confirmó que ese es su gran objetivo y casi su obsesión: marcar. En todo caso, destila prudencia por los cuatro costados.

"Yo llegué con la condición de uno más. No me creo mejor que nadie. Hay compañeros con una calidad enorme en esta plantilla y lo que procuro es demostrar trabajo en los entrenamientos para que el míster pueda elegirme", cerró.