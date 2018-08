McFadden: "Soy un jugador de equipo con mentalidad ganadora"

El Iberostar Tenerife presentó ayer a uno de sus fichajes de mayor relumbrón para esta temporada. El norteamericano con pasaporte georgiano Thadd McFadden, máximo anotador la pasada campaña en la liga griega, aterriza en la isla con las ideas muy claras: "Soy un jugador de equipo con mentalidad ganadora" y que "ayuda en todo lo que haga falta para conseguir victorias".

El combo nacido en Flint reconocía ayer que "está siendo muy fácil adaptarme. Me encanta el entorno del equipo, lo que ya he podido conocer de la afición; y, sobre todo, los compañeros, que me lo están poniendo muy fácil. La Isla es muy bonita, así que todo es increíble aquí", declaró en un acto en el que estuvo acompañado por Félix Hernández, presidente del club aurinegro.

Con todo, McFadden ya conoce el Santiago Martín, que visitó hace dos temporadas en la Basketball Champions League. "Ya conocía al equipo de cuando me enfrenté a él en la Champions, de cuando militaba en el PAOK Salónica. En su día lo sufrí como rival, pero ahora que estoy aquí me toca disfrutar de este equipo", comentó.

Además, el nuevo jugador aurinegro desveló que no le costó mucho decantarse por la propuesta canarista. "La decisión fue sencilla de tomar porque el entrenador es un ganador y toda la gente de aquí tiene esa mentalidad. Esto era lo que buscaba", aseguró.

A la hora de definirse, McFadden señaló que "me gusta aportar energía en la cancha, puedo jugar tanto de uno como de dos. Me gusta hacer jugar a mis compañeros y anotar también si la ocasión lo requiere; además de aportar intensidad defensiva". "Mi trabajo", agregó, "es ayudar al equipo a ganar el mayor número posible de partidos, sea anotando o asistiendo".