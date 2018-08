El club activa la cláusula del miedo

El Tenerife ha decidido activar la llamada cláusula del miedo en el contrato de cesión de Carlos Abad. Se trata de una forma de protegerse de que un futbolista formado en la cantera blanquiazul y con contrato en vigor con el representativo (en este caso, hasta 2021) pueda enfrentarse al conjunto isleño con los colores de su nuevo club, el Córdoba CF. Según ha podido saber la opinión, ambas partes han acordado incluir una penalización económica que habría de sufragar el cuadro andaluz en caso de que alinee a Carlos en alguno de los compromisos oficiales que le medirán al Tenerife. El primero de ellos, en octubre en liga y en el Nuevo Arcángel.

Después de que por la mañana su nuevo técnico, Juan Ramón Sandoval, bendijese la operación y hablase maravillas de Abad, por la tarde fue el turno para el gran protagonista de la transacción. "No me lo pensé dos veces. Córdoba ha sido siempre un gran club y es un muy buen destino para mí", adujo. Su fichaje se produce después de los problemas de los blanquiverdes para la inscripción de su arquero titular, Pawel, por severos y aún no resueltos problemas con el tope salarial fijado por LaLiga.

"Ha sido todo muy rápido. Desde que supe del interés del Córdoba, no había mucho que pensar. Era una gran oportunidad, un sitio al que venir y labrarme una trayectoria. Llego para ganarme el puesto. La situación [del club] me es indiferente; yo vengo para aportar y ayudar en todo lo que pueda al grupo", indicó al preguntársele por la incertidumbre ante la inscripción de determinados jugadores que podrían quedar en el dique seco.

"El míster me ha puesto por las nubes", agradeció el de Puerto de la Cruz. "Y es cierto que me gusta dominar todas las facetas del juego y lo que especialmente se me da bien es el juego aéreo. Además, trato de aportar seguridad bajo palos", respondió respecto a sus propias características y virtudes. Del Tenerife no expresó ninguna queja.

"Allí estaba en una situación complicada y partía con desventaja. El club me hizo saber que me facilitaría una salida. Y así ha sido", relató Carlos, quien ya cuenta los días para disputar su primer compromiso oficial con la elástica cordobesista. "He estado ya aquí y es impresionante escuchar el himno en la voz de la afición y el ambiente que se vive en el estadio. Ya he jugado en el Arcángel y me encantará repetir la experiencia".