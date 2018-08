Juan Carlos reconoce que le incomodaba el trato de Etxeberria

Juan Carlos Real habló por primera vez de la situación que vivió en el Tenerife desde que Joseba Etxeberria llegó al Tenerife el curso pasado. Y lo hizo con sinceridad, aunque, aparentemente, sin ánimo de pasar factura a nadie. El futbolista del Almería, rival este próximo domingo del conjunto blanquiazul, compareció ayer en rueda de prensa y comentó de partida que se encontraba "a gusto" en el representativo de la Isla, "por los compañeros que tenía y con el día a día". Eso sí, puntualizó que "cuando juegas estás más contento que cuando no lo haces". Y está convencido de quemientras actuaba y tenía continuidad estuvo "a buen nivel"y se sentía "identificado con el club y la Isla".

Sin embargo, cuenta que todo cambió con la sustitución en el banquillo blanquiazul de José Luis Martí. "Empezó la liga y me sentí muy valorado por el cuerpo técnico y en el grupo porque tenía continuidad en los partidos, semana tras semana, aunque no significa que fuera titular en todos ellos. Pero con el cambio de entrenador pasé justo a lo contrario y un futboista no está cómodo así. Uno se siente valorado cuando el entrenador te apoya, te da confianza, te explica, te ayuda... y es un poco lo que me faltaba en Tenerife. Me sentía desplazado con el nuevo entrenador porque bajo mi punto de vista hacía las cosas bien cada semana, o cuando tenía oportunidad en los partidos, pero no cambiaba mi situación", explicó el centrocampista gallego.

No obstante, ahora se siente feliz en el Almería y, aunque dice que guarda "un grato recuerdo" de su etapa en la Isla, para él ya "es pasado" y ahora está centrado en su nuevo equipo. Un conjunto andaluz, al que está convencido de que se adaptará rápidamente porque ya está "acostumbrado a los cambios", después de sus experiencias en Rumanía y Tenerife.