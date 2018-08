Camille, autocrítico: "No podemos jugar bien solo 45 minutos"

Autocrítica en el discurso de Samuel Camille. "No podemos permitirnos el lujo de jugar bien solo 45 minutos", dijo ayer a su llegada a Los Rodeos. Según el francés, la imagen de la primera mitad no fue nada buena. "Faltó actitud pero no motivación, porque teníamos la intención de hacer las cosas bien", adujo.

Sobre su propio estado de forma, aseveró que lo cogerá "a través de los partidos y de la propia competición". Acepta Camille que solo se salva del Tenerife la mejoría ostensible que ofreció tras el intermedio, incluso en los compases finales de la primera mitad. "Está claro que tenemos que dar otra imagen", dijo para compromisos venideros. El más inmediato, este domingo en horario nocturno (21:00 horas) frente a la UD Almería.