El equipo Ocadila formado por Andrea, Isabel, Laura, Alba y Albano ganó el I Circuito Side Out Ciudad de La Laguna en la categoría Sub 16, que terminó el pasado domingo en Bajamar. En esta misma modalidad fueron segundas The Girl. En la categoría sénior se impuso el equipo Tejineros, formado por Juanjo, Nerea, Jenny y Borja, y fueron segundos Los Extranjeros.