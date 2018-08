Luis Milla no tiene dudas: "Ya he dicho que quiero seguir"

Luis Milla quiere seguir vistiendo de blanquiazul esta temporada. El jugador madrileño zanjó ayer los rumores que lo sitúan fuera de la disciplina del CD Tenerife. "Estoy muy centrado en el Tenerife, contento de estar aquí, de trabajar y sacar lo mejor de mí", sentenció al término del encuentro que disputó ayer en el Nou Estadi. El futbolista aseguró desconocer el presunto interés del Rayo Vallecano, "rumores que veo en las redes y en la prensa", reconoció, que sin embargo no quiere que lo descentren. "No hay que ser repetitivo y ya he dicho que quiero seguir", cerró.

Por su parte, José Antonio Gordillo, entrenador del Nástic, reconoció en la rueda de prensa post partido el gran trabajo del Tenerife en la segunda mitad. "En la segunda parte, el Tenerife fue mejor, haciendo ocasiones en situaciones que ya preveíamos. Luego llegó la desgracia del gol en el minuto 94", dijo.