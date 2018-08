Aveldaño evita el primer pinchazo

Sobre la bocina, Aveldaño evitó la primera decepción. Un Tenerife con dos caras jugó anoche con fuego en su estreno liguero en Tarragona y estuvo a punto de dejarse los tres primeros puntos de la Liga. Salvó uno en el último suspiro, de forma casi milagrosa, y así se hizo justicia a los méritos que el representativo había hecho en la segunda mitad. La primera, un caos peligroso.

Los 45 minutos iniciales son para repetirlos en vídeo una y cien veces. No como ejemplo de nada, pero sí como advertencia de lo que no debe hacerse nunca y bajo ningún concepto. Por este tiempo, el cuadro de Etxeberria se alejó ayer de la versión reluciente del segmento final de la campaña pasada y apenas reprodujo las señales para el optimismo que desprendió durante parte de la pretemporada. No jugó intenso, ni ordenado, ni equilibrado. Lo más descorazonador, que tampoco se le vio con la ambición que le caracteriza.

Ya el comienzo fue preocupante. A los pocos minutos ya se veía que era el Nástic quien gobernaba la contienda. De hecho, para entonces había generado producción suficiente para adelantarse en el marcador. Pese a que estaba aún en construcción, el cuadro catalán mostraba buenas hechuras y un fútbol mucho más aseado que el de los blanquiazules. Los dos equipos eran como el día y la noche.

Conforme a lo esperado, Etxeberria había trazado el planteamiento previsto para el partido del debut. Cierto es que algunos futbolistas están todavía en período de rodaje y no se han aproximado siquiera a su nivel estelar, pero echó mano de alguno de ellos por otras razones. Por ejemplo, prefirió la veteranía de Camille a la pujanza de Nahuel durante todo el verano, si bien la titularidad del francés se reveló como una decisión arriesgada desde el principio. Estaba falto de forma y así fue que recibió una comprometedora amarilla a las primeras de cambio. También podía haber margen para la duda en el flanco izquierdo del ataque, pero ahí sacrificó a Naranjo y ubicó a Malbasic acostado a una banda. La delantera fue para Nano, el único de los nuevos en el once.

El Tenerife tardó en aparecer. Como si se hubiese quedado en el hotel haciendo la siesta o si como prolongara su pretemporada al sol de Marbella, el cuadro isleño era un juguete en manos del Nástic, que le atacó por oleadas. Y por todos lados. Los regalos se sucedían en la formación blanquiazul. Luis Pérez, Alberto, Milla, Carlos Ruiz... Ninguno daba la altura de su verdadero nivel en un comienzo para la zozobra. Y que iba a aprovechar el Nástic. El cuadro grana primero avisó y luego ejecutó. Lo hizo Fali, de cabeza, pero el gol pudo haber llegado antes y después en un sinfín de oportunidades clamorosas. Por ejemplo tras un error de Dani al atajar, que dio vía libre a Uche para chutar hasta que Ruiz sacó bajo palos.

Era un duelo de niños contra adultos. O mejor dicho, de un equipo que parecía hecho frente a otro todavía en construcción. Se supone que iba a aprovechar el representativo la dinámica positiva del curso anterior. Pero no. De hecho, el once era totalmente reconocible y su fútbol no. Ni rastro de la presión alta que preconiza Etxeberria. Ni una sola señal para el positivismo. Hasta que llegó el descanso.

Todo cambió en los segundos 45 minutos, si bien ya antes hubo alguna llegada con peligro. Fue un claro aviso de lo que estaba por llegar. Ya a los 20 segundos del acto final pudo producirse el empate en un duelo a dos de Malbasic contra el portero, que se salió con la suya. El serbio, persistente, seguía en el modo fallón de todo el verano. Pero casi sin solución de continuidad, se sucedieron más oportunidades: otra para Bryan, que chutó alto en una falta directa; y una más para Nano, que tampoco atinó.

El Tenerife iba a por todas. Voraz, era el que Etxeberria quería ver. Así fue que con insistencia y más intensidad opositó con firmeza al empate. Éste tardó en llegar. Tanto, que fue en la prolongación. Un error de Omar Perdomo habilitó a Camille para trazar un centro que parecía de remate imposible. Pero la fe de Aveldaño movió montañas. Y una derrota que parecía segura. El equipo de la cara B es el que invita a la esperanza. El que derrocha ambición, ganas de hacer las cosas bien, fútbol a dentelladas y talento en la toma de decisiones. Si el Tenerife persevera por este camino, será un gran año. Si regala como en la primera mitad, mal asunto.