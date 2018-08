La 'metralleta' ya está en casa

Encantado de formar parte del Iberostar Tenerife y de competir en la Liga Endesa. Así se mostró Thaddus McFadden, la última de las incorporaciones aurinegras 2018-19 en llegar a la Isla, después de apurar al máximo su compromiso con el Chongqing de la NBL, la segunda competición de China. El internacional georgiano aseguró ayer, tan pronto aterrizó en Tenerife, y en declaraciones a la página web oficial del club insular, www.cbcanarias.net, que para él significa mucho jugar en la ACB, al tiempo que confesó tener "muchas ganas" de empezar a trabajar ya.

"Me siento muy bien", declaró. "Por fin me podré unir a la familia y comenzar la temporada. He estado leyendo sobre el equipo, conozco bien a los jugadores, así que tengo ganas de juntarme con el grupo y comenzar el proceso", aseguró el combo de Flint, quien dijo igualmente ser muy consciente de que va a jugar en una de las ligas más exigentes fuera de Estados Unidos. "Cuando vine a Europa ya sabía que esta es una de las ligas más fuertes, así que creo que va a ser genial jugar contra los equipos más competitivos", dijo.

Cuestionado por lo que puede aportar al proyecto canarista, McFadden reconoció que no estuvo bien en su anterior visita a la Isla, pero se mostró optimista de cara a lo que está por llegar. "Aunque quiero olvidar el partido que jugué aquí con el PAOK, conocí a muchos de los jugadores, así que estoy familiarizado con el lugar", comentó. "En cuanto a mí", añadió, "soy un jugador al que le gusta ganar y ayudaré al equipo en lo que haga falta para que así sea", sentenció.