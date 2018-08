Lluvia de elogios al Tenerife

Lo de José Antonio Gordillo con el Nástic fue como llegar y besar el santo. El equipo se transformó desde su aterrizaje en el banquillo, ganó tres partidos consecutivos y salvó la categoría contra todo pronóstico. De ahí que los jerarcas del club grana optasen por su continuidad, si bien en el plantel y en la directiva ha habido una auténtica revolución.

Tras una pretemporada notable en cuanto a sensaciones y resultados, ayer se le preguntó, sobre todo, por Maikel Mesa. "Llevamos así todo el verano. Que si se cierra hoy, que si se cierra mañana... al final, se ha ido", relató el jefe del Nástic, quien no tiene ninguna queja sobre el comportamiento del isleño en los últimos entrenamientos. "Ni una pega", puntualizó antes de que Mesa se decantase por la oferta de la UD Las Palmas.

Sobre el Tenerife, ayer fueron todo elogios hacia el equipo de Etxeberria. "Es un equipo que, con Joseba, hizo un muy buen tramo final de campeonato, parecido a nosotros. Juega claro, es competitivo y tiene muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Peleará por estar en la zona alta y hemos de estar preparados para competir con cualquiera y también con ellos", indicó en la víspera del partido.

Al técnico grana le quedó margen en su comparecencia ante los medios para presumir de un buen trabajo estival. "Hemos hecho una pretemporada bastante buena y exigente", destacó. No en vano, se enfrentaron incluso a un contrincante de Primera como el Espanyol. "Llegamos con los conceptos claros, tanto defensivos como ofensivos, en la línea del final de la temporada pasada. Y el equipo está preparado para competir", auguró. No obstante, el plantel catalán no está cerrado del todo. Ha acusado los efectos de dos bajas capitales en el mediocampo, como las de Tejera (al Oviedo) y Maikel (a Las Palmas), de modo que todavía espera algún refuerzo.

"El club está intentando hacer el mejor equipo posible. Soy el entrenador y me tengo que adaptar a lo que tengo; todo el mundo quiere tener lo mejor, pero sé dónde estoy. Me siento ilusionado y contento con el trabajo que estamos haciendo", fue su mensaje al preguntársele por las altas y las bajas.

De la pretemporada, se queda con lo positivo, "que ha sido el buen trabajo y tener las ideas claras a la hora de defender y atacar". "Hay que ser un equipo compacto, competitivo, ordenado, que defienda bien. Somos un Nàstic que está en construcción aún, aunque se verán cosas que quiero durante la temporada", reseñó.

De la difícil situación de Omar Perdomo, su entrenador no ha querido dar demasiados detalles. Lo más normal es que no tenga minutos en la contienda de hoy. "Él sabe lo que pienso", ha dicho del grancanario, uno de los grandes protagonistas al cierre del mercado en el club tarraconense. Después de una transformación casi profunda y un alud de caras nuevas, el Nástic aspira a vivir un año "más tranquilo" que el anterior.