Un rival hecho revolución

Duró cuatro años. El matrimonio del Nástic con la agencia de futbolistas Promoesport, que aún cuenta con acciones del cuadro grana y que controló su parcela deportiva a lo largo de una estancia de picos y valles. Pero el último curso fue de sufrimiento -carrusel de entrenadores y problemas para atar la supervivencia- y tocó cambiar.

El Nástic es un equipo hecho revolución aunque se apueste por la permanencia de José Antonio Gordillo, que ya dirigió las operaciones durante los últimos tres encuentros del ejercicio anterior. El gran desafío de los catalanes será sobreponerse a dos bajas sustanciales pero esperadas: la de Tejera, que emigró al Real Oviedo; y la de Maikel Mesa, que ficha por Las Palmas y deja 750.000 euros en la billetera.

Le ocurrió al Nástic lo mismo que al Tenerife durante la temporada pasada. Se fijó objetivos tan ambiciosos que no pudo abarcarlos. Y acabó claudicando, imbuido en una espiral autodestructiva que se cobró varias piezas, desde entrenadores a técnicos. Una de las víctimas podría ser el grancanario y exblanquiazul Omar Perdomo, que no cuenta para Gordillo, pero se queda. Al menos, si no encuentra una salida decente antes del cierre del mercado.

El Nástic varía su fisonomía de cabo a rabo. Sorprende el nivel que ha adquirido su portería, con el fichaje de un primer espada como Isaac Becerra (ex del Valladolid). En la zaga mandará Kakabadze y se espera a Djetei, ausente el año pasado por sus problemas de rodilla. Y en el medio, a Rocha, que invirtió el camino que hizo Tejera y llega proveniente del Oviedo.

Un año más, la garantía de goles reside en los centímetros de Manu Barreiro, unido a su tocayo Del Moral y a la promesa Uche. El objetivo son los 50 puntos, pero antes que eso: empezar bien. Por lo pronto, Gordillo es sinónimo de éxito. Tres partidos, tres triunfos. Y una pretemporada casi sin máculas.