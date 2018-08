"Tengo la impresión de que será el año de los dos clubes canarios"

En poco tiempo se ha granjeado la admiración y la simpatía de los espectadores, que ya le ven como una de las voces más cualificadas del periodismo de plata. Héctor Antonio Ruiz, el narrador de Gol, se ha aprendido de Segunda desde las alineaciones a las entrañas de los equipos. Por obligación, pues narra dos partidos semanales; y por devoción, porque ama la profesión y el oficio de narrar, donde ya es un referente.

La Liga 1|2|3 alza el telón. ¿Preparado?

Por supuesto. Y no es un año cualquiera. Tenemos ante nosotros la Segunda División más competida del último trienio. Sin lugar a la duda, estamos a las puertas de un ejercicio maravilloso.

Habla usted de la Segunda más reñida de los últimos tres años pero hay quien dice incluso que será la mejor de la historia. ¿Exageración o realidad?

Debemos manejarnos con cautela. Hay cosas que son irrefutables, como la cifra de clubes que conforman la Liga 1|2|3 y tienen pasado europeo. Muchos de ellos tienen vitola de Primera, no solo por su recorrido histórico sino también por la masa social. Evidentemente la magnitud de la competición va a crecer. Los operadores de televisión ya se han dado cuenta de la grandeza del torneo y los propios equipos se han conscienciado de la importancia de subir. El ascenso comporta una inyección económica enorme y la Segunda División es un escaparate excelente para los jugadores que quieren dar el salto. La mixtura de todos estos elementos nos da un producto magnífico. Si ya lo era, este año todavía más.

Entonces, ¿estamos ante una Segunda de oro?

Es una realidad. Además es algo palmario que a nivel de aforo, seguimiento de clubes, interacciones en redes sociales... es así como lo dices. Por un motivo o por otro, hay muchas entidades que son de Primera pero que ahora pertenecen momentánea o circunstancialmente a esta competición. Pero también para ellos es un aliciente más que se haya conformado un cartel tan grande para esta Segunda. Si todo va como se prevé, hasta el final de la temporada vamos a tener emoción e incertidumbre. Al menos yo no tengo la impresión de que ningún equipo vaya a dar el estirón desde el principio y se vaya a escapar. Pero cualquier cosa puede pasar.

Hablemos desde la experiencia y las conclusiones que dejan los años pretéritos. ¿Habrá algún batacazo grande?

Pues seguro, porque todos arriba no caben. Pero respecto a los aspirantes, a lo mejor tenemos que cambiar un poco el concepto. La experiencia nos dice que colgar la etiqueta de favoritísimo, de poco vale y de poco sirve. Es cierto que hay clubes que han tenido un mayor margen de maniobra para acudir al mercado y por nombres, hay equipos que podemos considerar más candidatos que otros... pero luego se ha demostrado que esta categoría da oportunidades a todos. A los jugadores que quieren aparecer y nadie ha computado como primeros espadas; y a clubes que forjan buenos grupos que, desde la unidad, garantizan regularidad y garantizan resultados. Mira, tener individualides te puede dar tres puntos en un momento dado; pero a la larga, lo que sujeta a los equipos es la cohesión. Indiscutiblemente.

Otra conclusión que arrojan las últimas temporadas es que esto no es como empieza... sino como acaba. Dicho de otro modo, que habrá giros inesperados en el guion.

Por supuesto, cuenta con ello. El último ejemplo que tenemos es el del Real Valladolid. Parecía un equipo irregular, parecía que nunca se metía de lleno en la pugna por los play off... y, de repente, en una recta final muy fuerte, va y consigue el ascenso. Eso es algo que los clubes ya saben y que han interiorizado definitivamente: que aquí nada es como comienza. Es difícil mantener un nivel alto de resultados todo el rato, porque la propia igualdad de la categoría te lo impide, pero es lo que toca. El reto es complejísimo porque además esta vez hay que visitar plazas complicadísimas: Riazor, La Rosaleda, el Heliodoro, el Carranza... Y a la vez, es que son escenarios donde apetece una barbaridad jugar. Va a ser una guerra de guerrillas preciosa.

No le pediré pronósticos pero sí sensaciones. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de los movimientos del mercado?

A ver, empiezo por un proyecto interesante por el cambio de idea que ha experimentado: el Albacete. Con la llegada de Ramis y con el perfil de algunos jugadores que han incorporado, más allá de la vuelta de Ortuño y de la fiabilidad que pueda dar, me parece que es un equipo que va a cambiar de filosofía. Y no va a ser el único. También en otros sitios han aterrizado directores deportivos y técnicos que van a apostar por el fútbol espectáculo. O al menos, por el fútbol basado en la posesión del balón. Más o menos válido que cualquier otro, que con cabida en esta categoría. Y luego una de las claves para entender la categoría es cómo se han reforzado los recién descendidos. Fíjate qué tiipo de jugadores ha fichado el Deportivo. Ahí puede estar una de las revelaciones del campeonato. Se llama Edu Expósito, del mismo corte de Sergio Busquets o de Rodri, el que ha firmado el Atlético de Madrid. No ha estado nunca en una cantera de primer nivel, pero pasito a pasito va camino de la élite.

¿Y el Málaga? ¿No es el favorito número uno?

El Málaga ha empezado a moverse bien aunque sea a última hora. Pero es que yo veo aspirantes a los equipos canarios. A mucha gente le sorprenderá porque soy poco proclive a los vaticinios, pero me da la sensación de que los dos clubes del Archipiélago van a dar mucho de qué hablar. Pienso que puede ser el año de ambos.

¿Qué le sugiere el Tenerife? ¿Ha sido clave la renovación de Etxeberria?

Sí. Yo creo que es un entrenador con hambre y si lo transmite a los jugadores, eso es garantía. Tengo la sensación de que en el Tenerife van todos en la misma sintonía y que parte con cierta ventaja. ¿Por qué? Porque la estructura de la plantilla solo se ha retocado para mejorar, en determinadas parcelas y siempre con fichajes con ambición, que quieren darse a conocer. Su mediocampo, si no es el mejor, es de los tres mejores. Atrás, se trata de no cometer los errores del año pasado. Y aparte, es que el Tenerife tiene varios registros. Pienso que la gente no debe perder la paciencia y entender que algunos partidos puedan gestionarse en función del rival. En esta categoría no puedes ir con puño de hierro a todas las plazas... Insisto, paciencia. Yo estoy a la expectativa de ver qué pasa con algunos jugadores, por ejemplo Jorge, que tiene un potencial tremendo. En portería no debe haber dudas con Dani. Y arriba, evidentemente está una de las claves.

¿Y qué ha de hacer el Tenerife para colarse en la fiesta?

Pues dependerá de los futbolistas. Si Joao confirma los destellos del verano, si Montañés vuelve por donde solía, si José Naranjo se pone al nivel del Nástic y Nano se acerca al delantero top que fue en su etapa anterior... pues entonces yo creo que habrá motivos para el optimismo.