Iverson, el penúltimo pasajero

El pívot norteamericano Colton Iverson, uno de los fichajes del Iberostar Tenerife para esta temporada, aterrizó ayer en la isla tras un largo viaje con punto de partida en Minneapolis-Saint Paul y escalas en Chicago y Madrid. El nuevo interior aurinegro se mostró "muy contento" y dejó patente su carácter competitivo. "Vengo a trabajar muy duro, a ayudar a ganar partidos para que podamos competir contra cualquiera", dijo.

"Sé que tenemos muy buenos jugadores", aseguró tras ser cuestionado por lo que espera encontrarse en la Isla. "El Iberostar Tenerife es un buen equipo, que siempre lo hace bien en la liga española. Estoy muy contento de estar aquí y tengo ya ganas de conocer a los chicos y al cuerpo técnico para empezar a trabajar", declaró.

"Siempre he sido el mismo tipo de jugador en toda mi carrera. Pongo bloqueos, abro espacios para los compañeros, cojo rebotes, juego el pick and roll? así que intentaré seguir haciéndolo lo mejor posible para ayudar al equipo a ganar partidos de la forma que sea", comentó Iverson a propósito de lo que puede aportarle al proyecto aurinegro. "Trabajo muy duro, soy competitivo y me gusta que podamos ganarle a cualquiera".

El jugador de Dakota del Sur es el penúltimo integrante de la plantilla de Txus Vidorreta en llegar a la isla, estando previsto para mañana el aterrizaje de Thadd McFadeen, con el que el roster aurinegro estará ya al completo en Tenerife para comenzar la próxima semana el trabajo de pretemporada a las órdenes del técnico bilbaíno.