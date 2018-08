El franco argelino Liassine Cadamuro, a prueba con el Nástic

El Nástic de Tarragona, primer rival liguero del CD Tenerife en el encuentro que se disputará el lunes 20 de septiembre, no da aún por cerrada su plantilla. El cuadro catalán tiene a prueba al central franco-argelino Liassine Cadamuro-Bentaïba, de 30 años, y que la pasada temporada jugó en el Servette suizo y en el Nimes francés, equipo con el que logró el ascenso a la Ligue 1 del país galo. Cadamuro, que es internacional absoluto con Argelia y que disputó con la selección africana el Mundial de Brasil 2014, tiene también experiencia en España, habiendo jugado en la Real Sociedad, el Mallorca y el Osasuna.

Por su parte, el técnico del conjunto tarraconense, José Antonio Gordillo, habló ayer de la situación de los canarios Maikel Mesa y Omar Perdomo, cuya continuidad en el club está en el alero. "Maikel Mesa está entrenando bien, es buen chico, no sé qué pasa por su cabeza. En el entrenamiento no tengo ninguna queja sobre él, su comportamiento es bueno". Sobre Omar Perdomo, "he hablado con él personalmente, sabe qué pienso. También lo sabe el director deportivo. Queda entre Omar y yo "

El técnico andaluz reconoció tener "sensaciones buenas y muchas ganas de que empiece ya" la temporada.