Alonso y su equipo marcan el segundo tiempo en los libres

El español Fernando Alonso y sus compañeros en el coche 8, el suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, marcaron este viernes el segundo crono del segundo entrenamiento libre para las Seis Horas de Silverstone, la tercera prueba del Mundial de Resistencia (WEC), por detrás del otro auto del Toyota Gazoo Racing, que encabezó la tabla de tiempos.





Sobre lo previsto

"Fueron dos sesiones limpias, sin mayores problemas; en las que pudimos dar muchas vueltas y extraer una buena información sobre las ruedas y los reglajes. Ahora hay que optimizar todos los datos esta noche y salir mañana a hacer una buena calificación", explicó Fernanfo Alonso tras los entrenamientos.



"Esta es una gran pista, pero el clima está como siempre, en el límite entre seco y lluvia. Algunos pronósticos apuntan a que puede llover el domingo así que tendremos una carrera con mucha acción", añadió Alonso, que insistió que el anuncio que efectuó de no seguir el año que viene en F1 "es parte del proceso".



"La F1 no me ofrece los retos que tengo en la cabeza para el año que viene. Estoy feliz por la decisión y a la espera del futuro", insistió Fernando, que indico que sería muy bonito seguir ganando, pero otro tipo de carreras.



"Sería muy bonito. Muchas de estas carreras icónicas... Tenemos que ver el calendario, ver los días... Estoy listo para disfrutar de la vida un poco más. Son muchos días corriendo. Tengo que estar con la familia. Quiero competir pero también cuidar este aspecto. Me siento joven y veremos qué posibilidades tenemos", declaró Alonso este vieres en Silverstone.

El inglés, a bordo del otro TS050-Hybrid (el 7) -que comparte con el argentino José María 'Pechito' López y el japonés Kamui Kobayashi-, que ya lo había hecho en el primer ensayo, marcó de nuevo la vuelta rápida de la sesión, al cubrir los 5.901 metros del mítico circuito inglés en un minuto, 38 segundos y 536 milésimas, un segundo y 357 milésimas menos que el mejor crono del trío de Alonso,, que giró en un minuto, 40 segundos y 179 milésimas, logró el tercer tiempo para el equipo SMP Racing que integra junto al ruso Egor Orudzhev, a un segundo y 643 milésimas del crono del Toyota de Conway, 'Pechito' y Kobayashi.