José Luis Oltra: "En el cómputo general, el Tenerife tiene más plantilla que el año pasado"

Antes de que el balón eche a rodar, conviene prestar atención al discurso rico y lleno de matices que teje José Luis Oltra, el último capitán que llevó al Tenerife a Primera. Luego se sucedieron un sinfín de intentos frustrados (desde Arconada a Martí) sin que el representativo diese con la tecla para volver a la élite. Clásico de los banquillos de plata, Oltra inicia este nuevo curso sin sitio en Segunda pero con la condición de comentarista de lujo –para la SER y Mediapro– y sin perder detalle de la competición que arranca este viernes... por lo que pudiera pasar. Nadie duda de que volverá pronto al ruedo y que algún club importante echará mano de su sabiduría y conocimientos en cuanto los resultados se tuerzan. Por lo pronto, sus reflexiones para la opinión son como un libro abierto

.

Entenderá que hablar con usted suponga siempre evocar momentos felices.

Para mí también, evidentemente. Siempre es un placer hablar con ustedes. Supone recordar tres años maravillosos y una etapa en la que recibí un cariño brutal en la Isla.

Hace mucho tiempo de aquel ascenso inolvidable en Montilivi pero su figura sigue indeleble en la historia del Tenerife. ¿Qué debe ocurrir para que la historia se repita tantos años después?

Pues justo cuando se acabe esta temporada, en 2019 se cumplirá el décimo aniversario de aquel ascenso. Y ojalá que en esta efeméride se pueda conmemorar otro éxito grande, algo que por supuesto le deseo a la gente del club y a la gente de la Isla. A mí me gusta mucho este Tenerife. No lo he visto [en pretemporada] tanto como para opinar al detalle, y además hacer pronósticos es arriesgado en esta Segunda donde solo habrá cuatro clubes que no han estado en Primera. Haga cuentas: solo Alcorcón, Rayo, Lugo y Reus. El resto sí tiene mucha obligación y muchas aspiraciones. Pero los fichajes del Tenerife me gustan, esa es la verdad.

¿Qué es lo que más le gusta del Tenerife de Etxeberria? ¿Es un plus la continuidad en el banquillo del mismo entrenador que cerró la temporada pasada?

Evidentemente es una plantilla que ha crecido, eso sí, con ese misma bloque que cerró el año anterior. Eso sí es un plus, eso te da unos automatismos ya adquiridos. Ya con Pep se compitió bien, pero con la llegada de Etxeberria mucho más. Y los fichajes que ha hecho son buenos.

Hábleme de los nuevos.

Pues sobre todo me gusta José Naranjo. Si está al nivel que estuvo en el Nástic, marcará las diferencias y será decisivo en la categoría. Además está Nano, que conoce ya el entorno y vendrá muy bien a la forma de jugar del Tete. Al margen de una base que es fundamental: los Carlos Ruiz, Suso, Aitor Sanz, Dani Hernández... Toda esa gente que permite que sean un bloque sólido y solvente. Seguro que harán una buena temporada, pero hay que decirlo desde la prudencia. Al menos a priori, es un grupo que a mí me emite muy buenas sensaciones.

También con usted el equipo necesitó de un primer año para sentar las bases y ya al segundo se culminó con el ascenso.

Sí, y puestos a buscar señales positivas y más coincidencias con aquel entonces, también ese año arrancamos contra el Nástic de Tarragona, aunque fue en el Heliodoro y no fuera. Está bien buscar cosas positivas a las que pueda agarrarse la gente. Yo creo que el club lleva ya varios años dando pasitos hacia adelante, manteniendo la base y confiando en el técnico de la temporada anterior. Eso también es importante. Si me preguntan a mí, yo diría que el Tenerife ha hecho lo que tenía que haer. Además, creo que en esta ocasión se ha hecho un esfuerzo importante. Sí, también se hizo en 2017 y luego un par de baches le apartaron del objetivo. Pero si el equipo mantiene la regularidad y se muestra competitivo desde el principio, estará arriba.

Dicen los antecedentes que el Heliodoro será clave. Si el Tenerife es fuerte en casa...

Siempre te lo digo. Es un club que parte con esa ventaja porque el Heliodoro es un estadio que da muchos puntos. Y sobre los fichajes, insisto en que me gusta lo que han firmado. Luego ya veremos qué pasa cuando arranque la competición.

Hábleme del día D del mercado para el Tenerife. Es decir, de la salida de Juan Villar (por 850.000 euros a Osasuna) y de la incorporación de Naranjo primero y Nano después. Aunque en un principio se instaló la desazón en el entorno, ahora da la sensación de que no fue mal negocio...

Yo creo que el club ha salido ganando. Vamos a ver... Juan Villar me parece un futbolista excepcional y, de hecho, yo lo he querido firmar en algún sitio donde he estado. Pero si vemos sus números, por muchas circunstancias adversas, pues son los que son. Es que fíjate en que a cambio se trae a un futbolista que es un activo importantísimo para la institución. Me refiero a Naranjo, que llega en propiedad. Y luego, a los pocos días se recupera a Nano, que en su momento hizo en el Tenerife sus mejores números. Su última temporada en la Isla fue brutal y eso permitió que el club ingresara un gran dinero porque se marchó a Primera. Así que a mí la operación me parece buena.

¿Qué espera de Nano?

Es veloz, conoce el entorno, tiene gol... Yo le insisto: desde la admiración a Villar, creo que el Tenerife sale ganando. De hecho, diría que la plantilla actual es muy competitiva, muy compensada, con muchas alternativas y, en el cómputo general, mejor a la que ya había.

Entonces, ¿le gusta más este Tenerife que el del año pasado?

Sí, si, al menos a priori me parece que tiene más plantilla.

Dicen algunas voces autorizadas que la Segunda será "como una Primera B", que se va a jugar en algunos de los campos más grandes de España y que poco tiene que envidiar a la categoría de oro. Pero hablemos de la competición en sí. ¿No cree que el exceso de responsabilidad le puede pasar factura a los presuntos grandes?

Sí. Son equipos que tienen un plus en cuanto a que los jugadores quieren ir, por el seguro del descenso, por la cuantía del presupuesto que manejan... Pero también tienen un déficit por la urgencia, la presión, la ansiedad, el exceso de responsabilidad. Es algo difícil de manejar.

Lo sabe usted bien, que entrenó a aquel Deportivo de La Coruña que tenía la necesidad imperiosa de subir. Y lo logró.

Sí, yo tuve que gestionar un caso así en el Deportivo, que además acabó batiendo el récord de puntuación aquel año, pero los inicios no fueron fáciles. Fíjate en que Getafe y Levante sí lo consiguieron también, pero luego el Granada no. Este año los tres caídos son Málaga, Deportivo y Las Palmas, que partirá con una presión tremenda. Pero también con el reto de pugnar con otros grandes. Es que está el Oviedo, el Sporting, el Granada, el Tenerife, el Cádiz... Si todos estos no tienen tanta presión como los tres que vienen de Primera, pues casi. Será una temporada de muchos alicientes, muy bonita, y el que tenga más paciencia será el que salga triunfador.

¿Ve más candidatos que nunca al papel de equipo revelación? Están el Extremadura, el Rayo Majadahonda... en teoría, equipos que han fichado bien.

Siempre va a haber un equipo que sea la revelación. Y así lo demuestra el curso de los acontecimientos y lo que ha ocurrido en las últimas últimas temporadas. Suelen equipos que compiten bien, pero donde además todos reman en el mismo sentido y que no juegan con presión, sino con los pies en el suelo. La última temporada lo consiguió el Huesca, hace dos el Leganés, también en su día el Éibar... A priori no cuentan, pero van compitiendo bien y se van ganando el derecho a ser aspirantes. Un ejemplo modélico en este sentido es el Girona que subió. ¿Que quién será la revelación? Pues creo que el Rayo Majadahonda se ha reforzado bien en su primer año como profesional, luego el Elche o el Mallorca también pueden hacerlo bien... y el mismo Extremadura, que se ha apuntalado perfectamente. Habrá grandes sorpresas y también grandes batacazos. Equipos que no tienen esa aureola pueden meterse arriba y al final conseguir el gran objetivo, claro que sí. No descarto nada.

Pues faltan apenas unos días para ver los primeros partidos de la tantas veces bautizada como la mejor Segunda de la historia. Solo falta Oltra, ¿no?

No sé si falta o no, pero que me gustaría estar, claro que sí. Este año toca estar viendo los toros desde la barrera, analizándolo todo... y cuando me toque, pues ya volveré. Pero esto es fútbol y hay que afrontarlo y vivirlo todo con la mayor serenidad posible.