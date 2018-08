Benzema vuelve a grabarse mientras conduce a 120 kilómetros por hora

Karim Benzema ha vuelto a grabarse mientras conduce su coche por la autopista a 120 kilómetros por hora. El vídeo lo ha publicado el propio delantero en su perfil de Instagram. Benzema ha compartido más de una vez este tipo de escenas.





