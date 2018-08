Los aurinegros comienzan a desembarcar en Tenerife

Con la pretemporada a punto de comenzar, los integrantes de la plantilla del Iberostar Tenerife para la campaña 2018/19 iniciaron ayer su desembarco en la isla, de cara a los reconocimientos médicos que irán llevando a cabo a lo largo de la presente semana y que comenzarán en la mañana de hoy. Así, el argentino Nico Brussino, el polaco Tomasz Gielo y el alemán Lucca Staiger fueron los primeros en llegar a la isla, estando previsto para hoy el desembarco de Sebas Saiz y, a lo largo de la semana, los de Tim Abromaitis y Rodrigo San Miguel (miércoles), Colton Iverson (jueves) y Thaddeus McFadden (domingo), a los que hay que sumarles a Nico Richotti, Javier Beirán, Ferrán Bassas y Petit Niang, que ya se encuentran desde hace varios días en Tenerife.

Brussino, el más madrugador

El alero argentino Nico Brussino, incorporado desde el Herbalife Gran Canaria, fue el primero en aterrizar en Los Rodeos, señalando a su llegada que "elegí Tenerife porque fue una buena propuesta. Aquí juegan competencia internacional y es un equipo que siempre compite por los puestos altos. Me gustó el proyecto del club así que le dije directamente que sí", explicó a los medios oficiales del club.

"Las referencias son muy buenas", añadió. "La gente, la afición, los dirigentes, los compañeros... Son todos muy buena gente y eso me ayudó a venirme a Tenerife". Por último, cuestionado por lo que espera aportar al conjunto canarista hizo hincapié en que por encima de todo lo importante es el colectivo. "Me caracterizo por ser un jugador de equipo, tengo un buen lanzamiento y siempre trato de hacer en la cancha lo que me pide el técnico", sentenció.

Gielo: "Tenemos un gran grupo

Por su parte, el polaco Tomasz Gielo, uno de los primeros fichajes de este verano procedente del Divina Seguros Joventut, reconoció estar "muy contento de estar aquí y con ganas de prepararme para comenzar la temporada. Tenemos un gran grupo, muy ambicioso, donde todo el mundo tiene hambre para de hacer una buena temporada y luchar para ganar en cada partido", declaró. "Cuando mi agente me comentó el interés del Iberostar", relató en alusión a su fichaje por los aurinegros, "me puse muy contento, porque llego a un equipo que se ha hecho un nombre en Europa, que pelea en ACB y en Basketball Champions League. Creo que puedo ayudar a que alcance el máximo nivel", sentenció.