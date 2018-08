El nuevo jugador blanquiazul podría ser citado por Tanzania

En la presentación de Chilunda se dio a conocer que el nuevo futbolista blanquiazul podría faltar a varios compromisos oficiales del representativo si es convocado por su selección, que acaba de estrenar técnico: el ex del Barça Emmanuel Amunike.

"No es un tema que nosotros podamos decidir sí o no. Es un asunto que compete al seleccionador, como también ocurre en el caso de Bryan Acosta con Honduras. No se puede tener todo: si tienes futbolistas internacionales, evidentemente te expones a que pueda salir", respondió Serrano. En la misma línea se expresó el propio protagonista, muy ilusionado ante esta nueva etapa. Su estreno podría producirse hoy mismo en el Trofeo Teide.