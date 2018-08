Máxima confianza en Chilunda

Chilunda será profesional. Fue la principal noticia que arrojó su primer acto como blanquiazul y que despejó todas las dudas surgidas en torno a su contratación. "No viene a prueba", subrayó Alfonso Serrano, quien ha decidido no asignarle un dorsal amateur -lucirá el 17- y darle de margen al menos hasta enero, antes de determinar una posible cesión en caso de que no tenga minutos.

El tanzano se probó el pasado jueves por la tarde en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, si bien fue ayer cuando conoció a sus nuevos compañeros y empezó a integrarse en la dinámica del grupo. El retardo en la obtención del correspondiente visado estrecha el margen que tiene Etxeberria para ensayar con él antes del comienzo liguero, pero desde el club le ven condiciones. Aunque podría ejercer en otras demarcaciones, en un principio competirá como delantero centro.

"Si no juega, tomaremos una decisión u otra. Pero Chilunda es un jugador del primer equipo, no del filial", verbalizó Serrano. "Fue un fichaje que nos ofreció su representante hace bastante tiempo [el tinerfeño Rayco García] y decidimos seguirle a través de referencias videográficas. El chico está firmado mucho antes de la última competición que jugó, pero no ha estado aquí antes por problemas burocráticos", explicitó.

El secretario técnico tinerfeñista demandó "paciencia y tranquilidad" con el africano, pues viene de un país muy distinto a España, "con un idioma y unas costumbres diferentes". "Hay que dejarle que se adapte para que pueda demostrar todo su potencial", añadió Serrano, quien percibe en Chilunda que "es rápido, vertical y con mucho gol". "Le hemos visto unas condiciones técnicas y tácticas muy buenas; es un jugador de futuro", agregó.

El vallisoletano insistió en que tanto él como Joseba Etxeberria están muy conformes con la plantilla confeccionada y casi cerrada con la incorporación de Chilunda, la quinta tras las de Undabarrena, Joao Rodriguez, Naranjo y Nano. Queda por definir qué ocurrirá con el cancerbero Carlos Abad, para quien han buscado un destino "hasta en Portugal o Polonia", dijo Serrano. La versión del club respecto del interés del Rayo Majadahonda es que no hubo una oferta en firme de los madrileños. "En Segunda no tiene sitio y a Segunda B no quiere ir", resumió el responsable de los fichajes en el Tenerife. Además, sobre Chilunda, confirmó que se reservan una opción de compra "que está en torno a los 400.000 euros", y que podrán hacer efectiva al cabo de cada uno de los dos años del préstamo.