Niang seguirá de aurinegro hasta la temporada 2020/21

Después de que el verano arrancara con algunas dudas sobre su continuidad en el club, el Iberostar Tenerife y el pívot Mamadou Niang ´Petit´ han alcanzado finalmente un acuerdo para ampliar su vinculación dos temporadas más. El interior canarista, cuyo contrato concluía al cierre del próximo ejercicio 2018-19, prolonga pues su relación con el club tinerfeño hasta el final de la campaña 2020-21.

Natural de Thies (Senegal), Niang se incorporó al proyecto aurinegro en el verano de 2013, procedente de los equipos inferiores del Herbalife Gran Canaria. ´Petit´, que en los primeros años en el club compaginó el primer equipo con el vinculado RC Náutico de Liga EBA, va camino de afrontar su sexta temporada en el club lagunero.

Por el camino, ha acumulado 83 partidos en Liga Endesa y 31 en la Basketball Champions League, competición en la que se ha convertido en el máximo taponador canarista de la historia (32); amén de haber sido partícipe del título continental del curso 2016-17 y de la posterior Copa Intercontinental. La pasada campaña disputó 29 encuentros entre Liga y Copa del Rey, con unos promedios de 2,3 puntos , 2 rebotes y 0,7 tapones por encuentro.

"Quiero seguir creciendo"

"Estoy muy contento con la ampliación", comentó el jugador en declaraciones a la página web oficial del club insular, www.cbcanarias.net. "Este es el club que me ha visto crecer. Y eso es algo que valoro mucho. Quiero seguir creciendo aquí como jugador", afirmó el pívot senegalés.

"Hemos hablado durante el verano", explicó Niang, "tanto con el director deportivo como con el entrenador, de cómo va a ser el año. Ya nos conocemos de hace mucho, son bastantes años juntos, así que no ha sido nada complicado". ´Petit´ se refirió igualmente a la vuelta de Txus Vidorreta al banquillo aurinegro. "Es el entrenador que más confianza me ha dado en ACB y espero que siga así. Yo voy a poner toda mi predisposición para ganarme los minutos y seguir mejorando".

Aniano Cabrera, director deportivo del Iberostar Tenerife, analizaba la extensión de contrato de Niang , señalando que "queremos darle estabilidad al proyecto y marcar los pasos del futuro". "Espero que Petit nos de ese punto diferente que tiene con respecto a Colton Iverson y Sebas Saiz y, lo más importante, confiamos a que nos ayude a que el equipo sea competitivo", sentenció Cabrera.