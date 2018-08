Iballa Ruano no falla en El Médano

Iballa Ruano no falla en El Médano

Iballa Ruano ganó la final de la eliminatoria simple de la PWA Tenerife 2018 después de superar a la rider caribeña Sarah-Quita Offringa. Ruano logró una tarjeta de 17.5 puntos, frente a los 15.13 que sumó la corredora de Aruba. En tercera posición finalizó Daida Ruano y cuarta, Sniady. "La verdad es que estaba bastante centrada en buscar las olas y los saltos. Pasé la manga teniendo un buen backloop y luego fui a por el surf. Encontré mis dos olas y pude ganar la manga así que muy contenta. Hay que ir manga por manga e intentar hacerlo lo mejor posible. Para mí fue duro ver como Daida perdió en semis con Sarah, pero estoy segura de que en la eliminatoria doble lo va a dar todo y poder verla de vuelta en la final conmigo", afirmó Iballa Ruano.

En la categoría masculina, Víctor Fernández logró superar a Lewis en una apasionante final con una calificación de 20.27 puntos sobre los 14.6 del inglés. El tercer puesto fue para Campello y, Stone, cuarto clasificado quedándose fuera del podio. "Han sido unos días de mucha espera hasta terminar y las condiciones han sido muy variables todos los días. Yo estoy muy contento de haber llegado hasta aquí ya que el nivel ha estado muy alto. Después de quedar cuarto en Pozo ganar la simple para mí es lo mejor que hay. Creo que he sabido elegir muy bien el material en cada manga, incluso en alguna ocasión he tenido que salir a cambiar la vela para poder hacer las mejores maniobras e ir muy rápido. Ahora, estar tranquilo y esperar a que me llegue la doble e intentar ganar", declaró Fernández.

La sorpresa de la jornada fue la eliminación del favorito, Philip Köster, que no pudo superar a Campello. Se valoró en este caso dos olas y un salto, ofreciendo los riders un gran espectáculo.

Ayer por la tarde tuvieron lugar las primeras mangas de la eliminatoria doble masculina que, previsiblemente, conocerá hoy a los vencedores de cada categoría. El Mundial de Windsurf 2018 ha sido posible gracias a Bruch Boards, Turismo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Turismo de Granadilla, Hospiten y Hovima Hotels.