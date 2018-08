Courtois: "Ningún equipo me ha asegurado que sería titular"

El portero belga Thibaut Courtois declaró que en ningún momento le han "asegurado la titularidad" a su llegada al Real Madrid, confiando en sus posibilidades para convencer por delante del costarricense Keylor Navas, y comentó que no tuvo "dudas" en fichar por el conjunto blanco, aunque era algo que "no se podía decir".

"Nadie tiene que dar garantías, sería un error porque primero tienes que demostrar que eres capaz y que eres el mejor para jugar. Ningún equipo donde yo he ido me ha asegurado que sería titular. Cuando fui al Chelsea, estaba Peter Cech, pero acabé jugando", comentó Courtois durante su presentación en el Santiago Bernabéu. De esta manera, el nuevo jugador blanco espera una competitividad limpia con Keylor Navas, a quien consideró un "grandísimo portero", aunque no quiso centrarse en definirle. "Es difícil juzgar a un portero. Yo vengo a asumir mi papel donde yo soy fuerte, con buenos reflejos, saliendo bien por alto y dominando mi área. No creo que me toque a mí decir sus puntos fuertes", consideró.

El principal objetivo en esta nueva etapa será la de "integrarse" en el amplio grupo de porteros que tiene ahora el vestuario blanco, conservando el "máximo respeto" que le tiene a su principal rival, de quien sabe es una "buenísima persona", para forjar una buena relación como la que acabó teniendo con el checo Cech.

El futbolista belga admitió que la oferta del Real Madrid no fue la única que recibió tras el Mundial, siendo algunas de ellas "económicamente mejores", aunque su deseo principal era "estar en el mejor club del mundo". "Cuando oyes el interés, no hay duda de dónde quieres estar. Todo el mundo sabía que mi objetivo era venir aquí, pero no se podía decir", explicó.

"Son muchos sentimientos. Estoy muy orgulloso de estar aquí y afronto este reto con mucha ilusión. Esta tarde comenzaré a entrenar para estar a tope esta temporada", añadió el belga, quien confió en la plantilla actual para "ganar todos los títulos posibles en un año". Esa pasión por el club blanco fue atribuida al excapitán Iker Casillas, en quien se fijó cuando solo tenía 10 años. "Lo que más me llamaba la atención era ver a un portero de 18 años haciéndose con la portería del Real Madrid. Mentalmente era muy fuerte, y eso es algo que yo siempre he intentado llevar", recordó.