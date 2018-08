Aitor Sanz, baja segura para el inicio

Como estaba ya previsto, Aitor Sanz causará baja para el partido inaugural (Nástic-Tenerife, lunes 20) y también a los envites correspondientes al primer mes de la competición. Su agente asegura que no van a apurar los plazos y que el madrileño no se sumará al grupo "hasta que su rehabilitación no se consolide". En todo caso, manifiesta que ya hay señales positivas en la recuperación del pivote, que se perdió el segmento final de la última temporada y faltará también al comienzo de ésta.

"No estamos especialmente preocupados porque sabíamos cuál es el proceso. En cuanto a la gestión de tiempos, toca esperar. No vamos a precipitarnos. Está siendo una recuperación lenta y latosa para Aitor, pero ya está mejor de ánimos", confirmó a la opinión su representante, Iñaki Espizua.

"El problema en su día fue que se precipitó su regreso por el ansia de Aitor en su afán por ayudar al equipo y a los compañeros. Ahora, la recomendación es justo la contraria: que se tenga paciencia. Hasta que esté plenamente recuperado y con plenas garantías de meterse en el grupo, no lo hará", puntualiza.

Espizua, quien habló con Sanz el pasado martes, está contento con la evolución de la lesión. "Las sensaciones del futbolista son buenas en estos momentos, pero tiene que gestionar su propia ansiedad y seguir las pautas del departamento médico a rajatabla. El objetivo es que no se vuelva a reproducir este problema", asegura.

Esta misma semana, el secretario técnico del representativo confirmaba que la recuperación está a cargo del cuadro médico, pero también de otros especialistas a los que el ex del Real Oviedo ya ha acudido. "Sí se ha consultado a diferentes expertos", corrobora Espizua. "También el propio club quería estar convencido de que estaba acertado en el diagnóstico. A medida que se iba dilatando el regreso, tanto el Tenerife como el propio jugador querían tener la absoluta tranquilidad de que, lo que se estaba haciendo, era lo correcto", explica.

Por último, remarca que "la evolución, según cuentan todas las partes, es la lógica por la lesión que ha tenido". "Así que la fase de recuperación va por buen camino", sostiene. Y Aitor, de ánimos, está bien. "De hecho, le veo mejor que antes. Está poniendo todo de su parte para que la rehabilitación se consolide en el menor plazo posible, pero sin ningún afán de precipitarse. Ya va viendo la luz al final del túnel, porque lo ha pasado francamente mal", completa su agente. Entretanto, el nombre de Sanz sigue grapado al parte médico.