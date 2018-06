Federer: "Los tenistas tenemos que hacer una reverencia a Nadal"

El tenista suizo Roger Federer dijo en una conferencia de prensa en Stuttgart, que todos los jugadores del circuito deben hacer una reverencia al español Rafael Nadal tras ganar el domingo en Roland Garros por undécima vez. "Es increíble, a todos los jugadores del circuito no les queda más que hacerle una reverencia. Sólo caben los superlativos", señaló Federer sobre Nadal, uno de los principales rivales durante su carrera, en la conferencia de prensa del suizo, previa a su participación en el torneo de Stuttgart donde reaparece este miércoles en el circuito.

Federer no juega desde el parón que se impuso el pasado 24 de marzo tras caer en la segunda ronda del torneo de Miami contra el australiano Thanasi Kokkinakis. Han sido dos meses y 21 días de descanso para el de Basilea. "Ganar un torneo 11 veces es algo casi impensable. Es de las cosas más increíbles que existen", agregó.

Federer, al igual que la temporada pasada, ha descartado jugar este año los torneos sobre tierra batida y ha centrado su objetivo en Wimbledon. "Me gustaría tener algún día otra vez una batalla contra Nadal en Roland Garros pero de momento el foco es Wimbledon. Para mi, ganar allí es lo más grande del circuito", agregó al respecto el jugador suizo.

Federer admitió que prácticamente no había podido ver nada de la final de Roland Garros porque estaba de viaje hacia Stuttgart y después estuvo entrenándose en la ciudad alemana.

El ATP 250 de Stuttgart representa para Federer, no sólo una preparación para Wimbledon, sino también la posibilidad de volver a desplazar a Nadal del número 1 del ránking de la ATP el próximo 18 de junio. Logro que puede conseguir si alcanza la final, ya que no defiende ni un solo punto al caer el año pasado a las primeras de cambio contra el alemán Tommy Haas.

Si llega a la final sumará 150 puntos, suficientes para sobrepasar a Nadal que le supera de momento en 100 puntos. Luego, habría que ver si el español confirma su participación en Queen's, donde tampoco él defiende nada, ya que el año pasado se ausentó. Federer, mientras, defenderá después 500 puntos en Halle donde ganó en 2017 por novena vez, y donde cimentó su octavo Wimbledon a continuación.

Durante la conferencia Federer habló también de su contrato con la firma americana Nike, y confirmó que ya acabó. "Ya expiró en marzo y estamos en negociaciones", dijo el helvético, que se mantuvo cauto cuando fue cuestionado sobre el posible cambio a Uniqlo. "Son rumores y no está descartado nada, ni mi continuidad en Nike ni el final de nuestra colaboración, ni un cambio a ninguna marca", aseguró el suizo.

Rod Laver. El australiano Rod Laver, único hombre en ganar los cuatro títulos del Grand Slam en el mismo año en dos ocasiones (1962 y 1969) ha señalado en las redes sociales, que considera espectacular al español Rafael Nadal, tras ganar Roland Garros 11 veces, y se siente orgulloso de haberle conocido y llamarle su amigo. "Felicidades Rafael Nadal, eres espectacular en todas las superficies, pero sobrehumano cuando se trata de arcilla", ha señalado Laver, considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. "Ganar Roland Garros 11 veces es un logro increíble que nunca será superado. Estoy orgulloso de haberte conocido en los últimos años y de llamarte mi amigo", dice Laver.

Contador. El exciclista Alberto Contador (Pinto, 1982) considera que el tenista español Rafael Nadal es "un ejemplo de superación" y un "orgullo" para España, después de que consiguiera su undécimo título de Roland Garrós. Contador, momentos antes de recibir uno de los Premios Gredos en Guisando (Ávila), ha comentado a Efe que Nadal es "un deportista del que sentirse súper-orgullosos". Desde su punto de vista, resulta "increíble" su palmarés, sin olvidar que es un "súper-profesional" y un "ejemplo".

Pablo Laso. Pablo Laso, entrenador del equipo de baloncesto del Real Madrid, no dudó en ensalzar a Rafael Nadal tras su undécimo título en Roland Garros y comentar que "detrás de sus logros estratosféricos hay un personaje que transmite valores". "¿Habrá dentro de cincuenta años un jugador de tenis español que haya ganado once Roland Garros u once Wimbledons? Entonces, aparte de estos logros deportivos que son estratosféricos, detrás hay un personaje que transmite mucho por sus valores, por cómo habla y por lo que dice y creo que eso es lo que hace que sea grande y que le tengamos un gran respeto", añadió Laso. "Nadie ha ganado, además de él, 11 Roland Garros, por lo tanto es algo sobrehumano y lo que más me agrada es oirle hablar o cómo se emociona en su undécimo título en París. Resalto el aspecto personal, de cómo se ha recuperado de una lesión grave", incidió.

Álex Abrines. Álex Abrines (Palma, 1993), escolta español de los Oklahoma City Thunder de la NBA calificó de "increíble" el undécimo título de Rafael Nadal en Roland Garros al presentar su primer campus de baloncesto en la localidad mallorquina de Muro. "Rafa es, cada día, un esfuerzo de superación, un ejemplo, no sólo para los tenistas sino que para todos los jóvenes deportistas. Es un orgullo que sea mallorquín", dijo Abrines.