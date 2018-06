Acosta puntualiza que quiere ir a Primera pero con el Tenerife

Bryan Acosta generó hace unos días cierto revuelo en la opinión pública relacionada con el CD Tenerife a través de unas declaraciones que realizó a un medio de su país en el que daba a entender que anhela ba la llegada de una oferta de algún club de la Primera División española. Sin embargo, el jugador ha salido al paso en las últimas horas para puntualizar lo que dijo y dejar claro que su deseo es continuar en el representativo y ascender con él a la máxima categoría del fútbol nacional.

El centrocampista hondureño había expresado lo siguiente al Diario Diez: "Ofertas de Primera División no tengo, me quedan cuatro años de contrato y el otro mes podré saber algo si se me da la oportunidad en Primera. Estamos confiando en Dios que laguien se fije en mí y si no, pues seguirme mostrando hasta el momento".

De estas manifestaciones se deduce que Bryan Acosta está esperando a que le llegue alguna propuesta de algún club de la Liga Santander, aunque el catracho recurrió a su cuenta de Twitter para hacer ver que su mente está con el CD Tenerife, donde se siente a gusto. "Quiero aclarar que en ningún momento quise que mis palabras se malinterpretaran, tengo cuatro años más con el club, estoy bien en la Isla y mi deseo es ascender con este equipo", escribió el internacional hondureño. En esa misma entrevista concedida al diario Diez, también reveló que en elTenerife le habían preguntado por algún compatriota suyo por el que se han interesado y cuyo nombre no dio.