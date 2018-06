Una vida como canarista, 20 años en aurinegro

Cuando con apenas 12 o 13 años Félix Hernández (20 de noviembre de 1961) cogía una guagua desde su casa en El Portezuelo para asistir a los encuentros del CB Canarias en el Luther King no se le podía pasar por la cabeza que acabaría convirtiéndose en uno de los dirigentes más importantes de la entidad aurinegra en toda su historia. Poco a poco su afición y su vinculación con el club lagunero crecieron; tanto que en 1998 pasó a formar parte del conjunto de San Benito. Ahora, justo 20 años después, coincidiendo igualmente con sus 14 cursos como presidente, el dirigente isleño habla de pasado, presente y futuro en clave aurinegra.

Su primer abono. Recuerda Hernández que "de pequeñito" le gustaban "todos los deportes", si bien enseguida acabó decantándose por el basket, y aunque incluso se trasladaba a Santa Cruz "los domingos por la mañana a ver los partidos del RC Náutico", su verdadera pasión fue siempre el CB Canarias. Su primer abono, con 15 años y "detrás del banquillo visitante", fue solo el preámbulo de un nexo cada vez más fuerte con el paso del tiempo. De entrada, y una vez conoció al aún directivo "Guillermo Ramos", colaborando "en algunas comidas junto a los jugadores y entrenadores".

Don Benito lo cambió todo. Pero si hubo un momento que marcó un antes y un después ese fue la fase para subir a la EBA celebrada en Don Benito en 1998. Para el club y para el propio Félix. Punto de inflexión para la entidad cestista tras más de un lustro en el purgatorio de las competiciones insulares y regionales; y para Hernández porque aquel ascenso en tierras extremeñas vivido en primera persona le sirvió para impregnarse de una enorme dosis de canarismo de la que todavía no ha podido desprenderse. "Una semana después de la fase, de la mano de Guillermo Ramos y Roberto Marrero [entonces presidente], me invitaron a entrar", recuerda el directivo, que ya al poco tiempo comenzó a ejercer como "tesorero". "Era un club de sentimientos y en el que la principal preocupación era buscar recursos ya que íbamos a participar en una liga nacional", cuenta el ahora presidente, que "nunca" pensó en que "llegaría a estar tan involucrado".

La marcha de Roberto Marrero. Con el paso del tiempo Hernández ayudó, en la sombra, a que el conjunto lagunero se asentara en la EBA e incluso lograra el ascenso a LEB Plata. Hasta que en 2004, y después de varios amagos, Roberto Marrero decidiera dar un paso al costado después de siete años en la presidencia. "No había nadie más que la quisiera, yo me postulé y hasta la fecha", explica Hernández sobre una decisión que le puso al frente de una junta gestora y que, en un primer momento, solo estaba encaminada a cubrir la vacante hasta final de aquella temporada. Un remiendo momentáneo que va camino de cumplir tres lustros.

Alegrías y sinsabores. Ahora, 14 años después, Hernández se mantiene como el rector principal de la entidad tinerfeña, una presidencia prolongada que le ha permitido saborear momentos casi irrepetibles para este Canarias, "muchos de ellos buenos, desde ascensos hasta títulos internacionales, dentro de una escalera en la que se ha subido de forma continua peldaño a peldaño". Y otros malos y traumáticos, como "los fallecimientos de Airam Higuera, Benigno Afonso y Toño Santos". Pero paradójicamente en su memoria perdura, por delante del resto, una situación agridulce. "El curso de las 12 derrotas seguidas con Alejandro fue uno de los peores momentos porque pareció que ese proyecto se iba al garete, pero también nos sirvió para afianzar nuestra filosofía de estabilidad y serenidad. Nunca hubo una protesta en la cancha contra el equipo ni el entrenador. Todo el mundo sabía quiénes éramos y nuestras limitaciones. Y gracias a esa estabilidad mantuvimos la categoría ese año; fue algo que nos sirvió como estabilidad para estar donde estamos ahora", argumenta Félix sobre una racha que casi le cuesta, en la 05/06, el descenso a EBA. Periodo de sufrimiento del que nunca se han olvidado en el seno canarista.

Y momentos delicados. A título particular, Hernández señala "dos situaciones críticas" en las que a punto ha estado de arrojar la toalla. "Una de ellas tras el proceso de convergencia en el que me sentía bastante aburrido y me plantee muy seriamente el dejarlo; y ya luego cuando nos convertimos en Sociedad Anónima Deportiva", reconoce sobre dos baches superados gracias "al entorno cercano del club" y, especialmente, "al familiar". Un empujón moral por parte de su mujer Ana y sus cuatro hijos, "que quizá porque han disfrutado del baloncesto desde pequeñitos" le "insistieron de forma unánime para no dejarlo". Dentro, en la entidad, su apoyo moral han sido, habitualmente, "Santiago Cacho, un hermano" con el que va "de la mano en todo"; y "Aniano Cabrera". "El trío que formamos, cada uno con nuestra forma de ser, nos ha permitido aunar un buen grupo a nuestro alrededor", apunta.

Tres canchas. Tras iniciarse como aficionado en el Luther, tomó la alternativa (en el club y en la presidencia) con el Ríos Tejera como cancha local, antes de vivir la definitiva eclosión aurinegra en el Santiago Martín. "Cada una en su época sirvió para lo que sirvió, no se pueden comparar, y es evidente que este [en referencia al recinto de Los Majuelos] es el que más capacidad tiene y el que nos ha llevado de nuevo a la ACB y a ganar dos títulos internacionales", explica un Hernández que, sin embargo, no puede negar que "por sentimientos" le "gusta más el Ríos Tejera, más incluso que el Luther". "Aquello era una olla a presión y el lugar donde más intensamente empecé a vivirlo todo, con los ascensos a LEB Plata y Oro", recuerda.

E incluso una cuarta. Pero en ese peregrinar casi obligado por su crecimiento al que se ha expuesto el Canarias a lo largo de su historia, Hernández no descarta una nueva mudanza. "En la vida todo evoluciona y seguro que dentro de 10 años tendremos una cancha con 10.000 espectadores en otro lado y que acabará siendo talismán", apunta sobre un mayor aforo que no solo le "permitiría al club realizar mejores propuestas a sus aficionados y llevar así a más gente a las gradas", sino que además le "abriría las puertas a la Isla para realizar eventos, no solo deportivos, de primer nivel".

La retirada. Ahora, con el club en una situación de mayor estabilidad, Hernández tampoco quiere perpetuarse en la poltrona. "Oficialmente tengo tres años más junto con el resto del consejo de administración. No sé si incluso me iré antes, o si llegado el momento todavía nos queda cuerda para rato, pero creo que como máximo será ese tiempo", comenta el presidente sobre una posible fecha de caducidad sustentada en la dificultad de que "el club experimente una evolución demasiado grande" y "en la necesidad de que aparezcan caras nuevas". Eso sí, Félix tiene claro que no dejaría la entidad en manos de "cualquiera", sino en las de un relevo "cercano al club, con la misma filosofía y que pudiera darle continuidad al proyecto, que es lo realmente importante". "No podemos permitirnos que esto pase a manos de alguien que sea ombliguista o haga las cosas por capricho", reitera al respecto.

Sueños y recuerdos. Sea dentro de tres o más años Hernández solo pide que en su salida se le recuerde "como una persona normal, que siempre ha sido aficionado al Canarias, y que está dentro de un equipo de buenos gestores, sobre todo en lo económico". Un aspecto este último que, a su entender, es "clave dentro del baloncesto profesional para que los proyectos no acaben desapareciendo como ya ha ocurrido en un montón de sitios en toda España". Un paso al costado que, más allá de los logros deportivos ["jugar y tratar de ganar la Euroliga sería ridículo"] en los que el objetivo "debe ser seguir en la ACB", se producirá con sensación de bienestar personal, al haber materializado "uno de los grandes sueños del club, la Fundación", una herramienta "fundamental para canalizar todo el proyecto social y que facilita el crecimiento y ramificación del club dentro de la sociedad tinerfeña".