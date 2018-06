María José Pérez renueva por un año más con el Granadilla

María José Pérez ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato con la UD Granadilla Tenerife Egatesa para la temporada 2018-2019. La futbolista isleña, máxima goleadora y una de las referentes del conjunto blanquiazul, permanecerá a las órdenes de Tony Ayala un curso más, por lo que el potencial ofensivo del representativo del fútbol femenino en la Isla se asegura gran parte de su potencial.

"Estoy muy feliz de poder estar en casa con el equipo de mi tierra y en el club que me dio la oportunidad de tener el sueño más bonito que he tenido: un ascenso a Primera División. Daré lo mejor de mí para que mis compañeras, la entidad y nuestra afición estén orgullosos con mi trabajo y esfuerzo. Este año lucharemos desde el principio para dejar el nombre de la Isla en lo más alto", expresó la jugadora capitalina antes de "dar las gracias a la directiva" por seguir confiando una temporada más en ella. "Prometo no defraudarles", aseguró por último María José Pérez.

Así las cosas, la UD Granadilla Tenerife Egatesa continúa apuntalando la plantilla de cara al curso venidero, que ahora ha logrado asegurarse la continuidad de una de sus jugadoras más importantes. El equipo sureño ha dejado el listón muy alto esta pasada campaña, si bien no quiere marcarse un techo.

Por otra parte, María José Pérez, sigue trabajando en la segunda edición de su Campus, que tendrá lugar del 25 de junio al 6 de julio en el campo de fútbol de Añaza. Una actividad destinada a niñas y niños de 4 a 13 años, que ya resultó un éxito el año pasado.