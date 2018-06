Eli Chávez es operada de su rodilla izquierda y estará seis meses de baja

Comienza la recuperación para Eli Chávez. Tras haberse lesionado hace unas tres semanas, la pivote tinerfeña del CJF Fleury francés fue operada este jueves de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, una intervención que llevaron a cabo los doctores Manuel Leyes, César Flores y Tomás Roca en Clínica Cemtro. La cirugía consistió, según señalan desde el propio hospital madrileño, en "una plastia de reconstrucción del ligamento cruzado anterior con semitendinoso y recto interno más plastia modificada extraarticular de Lemaire". Después de pasar por el quirófano se estima que la tinerfeña esté alejada de las pistas unos seis meses, por lo que se perderá el Europeo, a jugar entre el 29 de noviembre y el 16 de diciembre en Francia. "Me encuentro bien anímicamente. No me he marcado ningún objetivo, solo recuperarme bien y con tranquilidad", dice Eli.