El Canarias trata de convencer a Vidorreta para lograr su regreso

Vuelta a los orígenes. En medio de la locura en la que se ha convertido el mercado de entrenadores dentro de la ACB al Iberostar Tenerife se le pudieron liberar ayer ciertos obstáculos en su propósito de encontrarle sustituto a Fotis Katsikaris. Un recambio que bien podría ser conocido, toda vez que en el conjunto aurinegro verían con buenos ojos el repescar a Txus Vidorreta, que ya fuera su técnico durante casi dos temporadas y gran artífice de uno de los grandes éxitos de toda su historia, la consecución de la Basketball Champions League. El vizcaíno quedó libre de forma oficial ayer por la mañana de su vinculación con el Valencia Basket, donde las lesiones le condicionaron enormemente durante todo el curso.

El gran valedor de este posible regreso al banquillo del Santiago Martín sería el director deportivo canarista, Aniano Cabrera, encargado ya en su momento de su fichaje tras la repentina salida de Alejandro Martínez. Ahora, el máximo responsable técnico de la entidad aurinegra trata de convencer a Vidorreta, que cumpliría con todos los parámetros marcados como prioritarios por el club isleño: ser español, y tener un amplio y actual conocimiento de la Liga Endesa. A ello se le añadiría el conocer a la perfección el club y todo su entorno. A favor de los laguneros, el hecho de que al menos en España no parecen quedar muchos más huecos donde Txus recalara, toda vez que el Unicaja parece decidido a hacerse con Luis Casimiro Su hueco en el Gran Canaria no tendría como principal aspirante al de Indautxu, que no cae del todo bien en la afición claretiana. El bilbaíno también encima de la mesa una sustanciosa oferta económica del Avellino italiano, pero esta opción no le convence. La posible renuncia de Sergio Scariolo a su puesto de seleccionador nacional para emprender la aventura en la NBA se antoja como el principal escollo, ya que el hecho de convertirse en entrenador jefe y tener la posibilidad de dirigir a España en el Mundial de China es un caramelo difícilmente rechazable para el ahora ayudante del italiano.