Una carrera con alma

La ascensión al Teide vuelve a ser el gran reclamo de la Cajamar Tenerife Bluetrail. Su prueba reina, la Ultra (que arranca a las 23:30 horas de hoy), es la más alta de España y la segunda de Europa para los trailrunners y su dureza es conocida más allá de nuestras fronteras. Pero no solo la Bluetrail es para los ultrafondistas para los que los kilómetros parecen no ser suficientes. Trail, Maratón y Media suponen opciones atractivas para los casi 2.500 inscritos en esta edición. La organización siempre ha primado la calidad sobre la cantidad y la Cajamar Tenerife Bluetrail no llega a los números de otras pruebas de similares características en atletas en carrera, pero sí que aúna en su recorrido atractivos más que suficientes para que sus participantes puedan disfrutar (y también sufrir) a lo largo de las diferentes distancias propuestas.

Participación. La prueba de este año cuenta con deportistas de 38 países por los 34 que estaban representados en 2017. España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Islandia, Rumanía, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, México, Portugal, Rusia, Canadá, Suiza, República Checa, Albania, Austria, Eslovaquia, Estados Unidos, Argentina, Australia, Bielorusia, Bolivia, Brasil, Chile, Chipre, Colombia, Eslovenia, Finlandia, Japón, Lituania, Luxemburgo, Nepal, Noruega, Sudáfrica y Suecia tendrán representantes en las cuatro carreras de la Bluetrail.

Corredores. La Ultra volverá a vivir un cara a cara entre los ganadores de las últimas ediciones: el nepalí Sange Sherpa y el grancanario Yeray Durán. Pero a ambos les han surgido dos oponentes de relumbrón: el gomero Cristofer Clemente y el catalán Pau Capell. El canario viene de ser subcampeón del Mundo a nivel individual y campeón como integrante de la selección española en el certamen celebrado en Peñagolosa (Castellón), mientras que el barcelonés puede presumir de contar en su palmarés una doble victoria absoluta en la distancia reina de la Transgrancanaria, de 125 kilómetros. En féminas, la cántabra Azara García y la canadiense Bernadette Benson son, a priori, las principales candidatas a pasar por la línea de meta en primera posición.

Tarahumaras. La edición del año pasado de la Cajamar Tenerife Bluetrail entró en la historia al ser la primera en la que una atleta mexicana de la etnia tarahumara o rarámuris -voz indígena que significa "el de los pies ligeros"- corría fuera de su país. La mediática Lorena Ramírez llegó a la Isla con su hermano Mario para tomar la salida en la Ultra ataviada con su indumentaria habitual y sus sandalias huarache. Ninguno de los dos hermanos Ramírez pudo llegar al Lago Martiánez -Lorena tuvo que ser evacauada en helicoptero por precaución cuando ascendía al Teide-, pero prometieron volver a repetir experiencia en la Isla. Dicho y hecho, Lorena y Mario ya están aquí y con un refuerzo de lujo, su hermana pequeña Juana, otra atleta acostumbrada a correr por las montañas de la Sierra Madre Occidental del Norte de México.

Ultra. La prueba reina de la Cajamar Tenerife Bluetrail 2018, la Ultra, ofrece la posibilidad de cruzar la Isla partiendo desde cota cero hasta los 3.555 metros, altura máxima que se alcanza en el ascenso a El Teide.La salida de esta prueba será a las 23:30 horas de hoy (8 de junio), desde la Playa Fañabé, ubicada en Adeje, y discurrirá posteriormente por La Quinta, Ifonche, Vilaflor de Chasna, Degollada de Guajara, Roques de García, Pico Viejo, La Rambleta, Montaña Blanca, Lomo Hurtado, Recibo Quemado, Ladera de Tigaiga, Chanajiga, Tigaiga, El Asomadero, El Mirador de La Corona, Mirador de San Pedro y Rambla de Castro. La última parada será en el Puerto de la Cruz, donde estará ubicada la meta para todas las pruebas.

Trail. La Trail de 67 kilómetros iniciará su camino mañana a las 6:00 horas en la calle de Santa Catalina de Vilaflor. Su trayecto incluirá un 55% de sendero, un 32% de pista y un 13% de asfalto. La carrera partirá desde 1.387 metros de altura y alcanzará los 2.520 en su punto más alto. El desnivel acumulado de esta modalidad será de 7.886 metros. Su tiempo máximo de finalización será de 14 horas. La ruta incluirá puntos como Degollada de Guajara, Filo, Siete Cañadas, El Portillo, Degollada del Cedro, Ladera de Tigaiga, Chanajiga, El Asomadero, El Lance, Mirador de San Pedro o Rambla de Castro, terminando en el Puerto de la Cruz.

Maratón. La Maratón de 43 kilómetros tendrá lugar el 9 de junio, desde las 9:00 horas. En este 2018 contará con un 50% de sendero, un 29% de pista y un 21% de asfalto. Desde su salida en la Pista de Mamio (Aguamansa, La Orotava, los participantes de esta prueba visitarán la Caldera de Aguamansa, Anaga Chasna, Pista Los Picachos, Pista PK 29, Piedra de Los Pastores, Ladera de Tigaiga, Chanjiga, Tigaiga, El Asomadero, El Lance, Mirador de San Pedro, Rambla de Castro y, finalmente, Puerto de la Cruz.

Media.- La Media de 20 kilómetros también partirá desde las 8:00 horas del sábado 9 de junio. Su punto de inicio será la plaza de San Agustín de Los Realejos y sus corredores tendrán 4 horas para completar el recorrido. El trayecto contará con un 32% de sendero, un 18% de pista y un 50% de asfalto. Tras tomar la salida, sus participantes transcurrirán por El Asomadero, La Corona, Mirador de San Pedro, Rambla de Castro y, al igual que el resto de modalidades, Puerto de la Cruz como objetivo final. El desnivel acumulado será de 2.794 metros y se alcanzará la altitud máxima de 1.092 metros.

Empresas. Más de 60 empresas están presentes en la la ExpoDeporte Cajamar Tenerife Bluetrail, una actividad gratuita donde los deportistas tendrán la oportunidad de recoger la bolsa de corredor, que incluye el dorsal y el chip, y participar en la amplia programación de actividades, charlas y conferencias a cargo de deportistas y profesionales del mundo de la salud.

Pasta Party. Hoy, en horario de de 12:00 a 17:00 horas tendrá lugar la Pasta Party, que es gratuita para los corredores. Se trata de una iniciativa en la que todos los participantes podrán degustar todo tipo de pastas, una fuente de carbohidratos y aprovechar para cargarse de energía para afrontar con las mayores garantías posibles los retos de las cuatro distancias de la Cajamar Tenerife Bluetrail.