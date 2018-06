Aitor quiere sentirse "importante"

El representante de Aitor Sanz, Iñaki Espizua, aclara que su jugador no está en el mercado y cuenta con contrato en vigor con el Tenerife. No obstante, en sus últimas manifestaciones no hay ninguna afirmación que permita descartar una salida del madrileño a lo largo del verano. "Estoy acostumbrado a vivir todo tipo de situaciones. Sobre la mesa tengo expedientes de otros jugadores con contrato en vigor y que se están planteando salir de sus clubes. Esto forma parte del fútbol. En función de determinados factores, se varían los planes iniciales y nosotros tenemos que estar preparados para todo", responde Espizua.

"Tiene contrato con el Tenerife, pero el fútbol ya sabéis cómo es. Él está centrado en recuperarse lo antes posible y comenzar la pretemporada al mismo nivel que los demás", apunta el representante, quien verbaliza que el objetivo número uno de Aitor "es sentirse importante". Cada vez que ha hablado del ex del Real Oviedo, Joseba Etxeberria lo ha hecho en términos elogiosos, convencido de que Sanz puede ser un líder y un referente para el representativo. Pero, por lo pronto, no ha podido jugar todo lo que le gustaría por culpa de una tendinitis aquílea.

Sobre el futuro, el agente de Aitor aboga por la cautela. "Las decisiones hay que tomarlas en frío, no en caliente. Él es una persona que, aunque aparente una cierta tranquilidad, por dentro ha llevado francamente mal esta última temporada y esta última lesión. Son cuestiones que hay que gestionar de la mejor manera; y anteponer que lo fundamental es cumplir los plazos tal cual los prevén los médicos", indicó.

"La lesión resultó ser más compleja de lo imaginado inicialmente. Ahora, está con la máxima ilusión para empezar la pretemporada con total normalidad", adujo Espizua, quien también habló de la reciente visita de Sanz a la consulta del prestigioso traumatólogo Pedro Guillén, en Madrid. "Estuvo hace unos días con el doctor, pero es algo que estaba previsto. A través del club, es una visita que estaba programada. No era para pedir una segunda opinión; solo confirmar que el proceso de recuperación iba bien y contrastar las sensaciones que iba teniendo Aitor", añade.

"Según nos apuntan los médicos, se trata de una lesión especialmente dolorosa. Fundamentalmente doloroso, más que grave. Lo que ocurre es que a Aitor le ha podido la ansiedad por poder ayudar a sus compañeros y estar a disposición del entrenador. Eso ha provocado que en determinadas ocasiones quisiera incorporarse a los entrenamientos antes de tiempo", explica su agente.