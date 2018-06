Belly Nsunguimina, nueva jugadora del CV Fachadas Dimurol Libby's

Con pasos firmes para confeccionar una plantilla de garantías, el CV Fachadas Dimurol Libby's ha decidido unir a su ambicioso proyecto a la jugadora grancanaria Belly Nsunguimina Meñana, quien se convierte en el segundo refuerzo del conjunto blanquiazul de cara a la temporada 2018/19.

La receptora, de 1,71 y nacida en el año 1994, cuenta ya con una amplia trayectoria a sus espaldas y ha militado en varios equipos como el IBSA Gran Canaria, el Aguere Tenerife o el Arona Tenerife Sur, además de encontrarse actualmente disputando la Liga Europea con la selección absoluta femenina.

Feliz por su unión al equipo de Taco, Belly confiesa los motivos de su incorporación: "Me siento muy emocionada y con muchas ganas de empezar a trabajar con ellos. Que sea un equipo competitivo que siempre está arriba de la tabla, sumado a su posible participación en la competición europea, han sido puntos claves para tomar esta decisión".

La jugadora grancanaria ya piensa en sus objetivos para un nuevo año en la élite del voleibol nacional. "Quiero seguir aprendiendo y creciendo como jugadora, aún soy joven y me queda muchísimo que aprender y dar. Me gustaría ayudar al Haris a mantener su estatus en la Liga Iberdrola y como no, si es posible superarlo", señala.

El pasado año en el Arona Tenerife Sur, ya se pudo ver sobre la pista el gran potencial de Belly, ahora, al ser preguntada qué jugadora veremos en el Dimurol Libby's bajo las órdenes de David Martín, la atacante deja claro que "veréis a la misma jugadora, con las mismas ganas o más si cabe. Creo que al equipo puedo aportarle mi implicación, mi espíritu competitivo y mi experiencia en la Superliga, a pesar de mi juventud". En referencia a sus sensaciones junto a la selección española, Belly Nsunguimina manifiesta que "la exigencia y el sacrificio son mayores, pero estoy segura de que esto me hará crecer en todos los sentidos".