Multitudinario acto de entrega de los Premios Balón de oro

Una multitudinaria exaltación de la deportividad, los valores educativos y las conductas positivas en el fútbol base fue el resultado de la entrega de los IV Premios Balón de Oro Publiservic-Limpiezas Apeles que tuvo lugar este domingo en el Campo Municipal Juan Santamaría. El acto, organizado por la Federación Tinerfeña de Fútbol, a través del Proyecto Buen Rollito, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife, congregó a más de un millar y medio de personas en el recinto deportivo de la capital.

Asistieron Cristo Pérez, consejera de deportes del Cabildo; Verónica Messeguer, concejala de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz; Sara Cano, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Granadilla; Pedro Brito, representante de Publiservic; Jesús Pérez Rivero, oficial encargado del grupo de menores y familia del Cuerpo General de la Policía Canaria; Jaime Yanes, secretario general del Comité Técnico de Árbitros de Tenerife; y María Tomé y Elena Serichol, encargadas de United Women's by Football. Les acompañó Miguel Tomé, director técnico del Proyecto Buen Rollito.

El acto comenzó con el homenaje a 11 árbitros por su positiva predisposición e implicación durante la temporada y estos fueron: Rosendo Ledesma, Antoni Alonso Méndez, Carlos Díaz García, Abraham C. Lorenzo Afonso, Adrián Luis Yánes, Ayose Barroso González, Macarena del Rocío Quintero Bringes, José Antonio Méndez, Juan Carlos Doniz Doniz, Naira Medina García y Jonathan Martín Chaparro.

A continuación, la Federación Tinerfeña de Fútbol también distinguió al Cuerpo de Menores y Familia de la Policía General de Canarias por su interés en conocer los resultados de los datos recopilados a través de los cuestionarios que han servido de base para elaborar las clasificaciones y por su activa participación a la hora de colaborar en la resolución de los conflictos. Por otro lado, entregó una placa a la jugadora de la UDG Tenerife Egatesa Paola Hernández como reconocimiento al Campeonato de Europa sub17 que conquistó recientemente con la Selección Española. Finalmente, la organización del torneo de fútbol femenino United by women's football hizo un pequeño homenaje a las entrenadoras y jugadoras presentes.

Los Premios Balón de Oro reconocen el comportamiento de las aficiones, el respeto por los valores del juego limpio y las conductas que potencian el fútbol como herramienta educativa, tal y como se recoge en el Código Ético de la Federación Tinerfeña de Fútbol.

Se ha desarrollado entre los casi 700 equipos que juegan en la modalidad de Fútbol 8 (prebenjamín, benjamín y alevín), así como en categoría infantil. Solo 70 han conseguido ganar. Los premios han sido otorgados en base a las puntuaciones que árbitros y entrenadores han otorgado a lo largo de la competición liguera. Hasta categoría alevín, recibieron diez balones dorados cada conjunto, mientras que a los infantiles se les premió con estrellas doradas para sus equipaciones.

En infantiles, en categoría Preferente, los mejor puntuados fueron: EUDLP Llamoro B, con 9,2 puntos, en el grupo uno; CD Tenerife A (9,7) en el dos; EUDLP Llamoro C (9,15) en el tres; UD Orotava A (8,125) en el cuatro; y EMF Santiago del Teide A (9,19) en el quinto. En Primera, vencieron CD Verdellada (9,6) en el primer grupo; UD Tahodio C (9,2) en el segundo; CD Juventud Silense (8,31) en el tres; y CD Armeñime Palma C (9,2) en el cuatro. Y en Segunda, lideraron las clasificaciones finales EMF Candelaria B (9,5) en el grupo uno; CD César Casariego (9,4) en el grupo dos; UD Orotaba B (8,03) en el grupo tres; Nomads Soccer (9,6), en el cuatro; y Santiago del Teide B (9,4) en el cinco.

En lo que a alevines se refiere, en Preferente, Cardonal Laguna A, con una puntuación de 9,2, lideró el grupo uno; Atlético Rocío A (9,78) el dos; EMF Arafo A (9,4) el tres; el Atlético San Juan A (9,83) el cuatro; CD Juventud Silense B (7,84) el cinco; EMF Adeje C (9,4) el seis; y EMF San Isidro A (9,19) el siete. En Primera, Apeles Coromoto B fue el que más puntos recibió durante la liga en el grupo uno (9,8); El Padre Anchieta C (9,8) en el dos; Cardonal Laguna B (9,6) en el grupo tres; UD Campana A (9,3) en el cuatro; UD Icodense C (8,4) en el cinco; Atlético Victoria B (8,51) en el seis; CD San Loreno C (9,61) en el siete; y CD Guargacho D (9,72) en el grupo ocho. Finalmente, en Segunda, el ganador en el grupo uno fue San Antonio Pilar C (9,7); Atlético Güímar B (9,81) en el dos; EMF Fasnia BT (9,7) en el tres; CD Tranvía (9,6) en el cuatro; CD San Marcos Icod (8,7) en el cinco; UD Cruz Santa B (8,2) en el seis; UD Guargacho D (9,8) en el siete; y EMF San Isidro B (9,33) en el ocho.

Los ganadores benjamines fueron: en Preferente, CD La Muralla A en el grupo uno con 9,32 puntos; el CB Nuryana A (9,8) en el dos; Sporting Tenerife B (9,74) en el tres; UD Orotava A (8,3) en el cuatro; Marino Playa de las Américas B (9,8) en el cinco; y Atlético Chenet (9,629) en el seis. En Primera, vencieron EMF Arafo (9,8) en el grupo uno; EMF Candelaria E (9,5) en el dos; UD Tahodio B (9,64) en el tres; EMF Atlético Güímar C (9,85) en el cuatro; UD Orotava B (8,3) en el cinco; CD Furia Arona (9,4) en el seis; y Atlético Chenet A (9,6) en el siete. En Segunda, los de mayor puntuación han sido: Apeles Coromoto B (9,7) en el grupo uno; Atlético San Juan B (10) en el dos; AJ Unión La Paz B (9,83) en el tres; EMF Candelaria D (9,94) en el cuatro; CD Juventud Silense (8,7) en el cinco; Atlético Perdoma B (8,8) en el seis; y CD Vilaflor (9,57) en el siete.

Por último, dentro de los Prebenjamines, en Preferente se llevarán los balones EMF Arafo B, en el grupo uno (9,8); Padre Anchieta (9,84) en el grupo dos; CD Puerto Cruz (8,7) en el tres; Marino Playa de las Américas (9,74) en el cuatro; y EMF Charco del Pino (9,7) en el cinco. En Primera, CD La Muralla (9,9) lideró el grupo uno; AD Teide A (9,8) en el dos; la UD Cruz Santa A (9) en el tres; y la EMF Adeje C (9,86) en el cuatro. En Segunda, Esférico FC B (9,9), EMF Fasnia BT (9,9), UD Cruz Santa B (8,9) e I'Gara Cabo Blanco (9,51) fueron los galardonados.