El sueño sigue en Madrid.

Quizá alguno todavía anda preguntándose si lo que vio en La Fonteta el viernes por la noche, con el matiz de que acabó en las primeras horas del sábado, fue real. Igual esa madrugada, alguno que otro, con la sonrisa puesta y recibiendo la cama después de correrse una merecida juerga, se tumbó en el catre y, antes de cerrar los ojos para que no le pillase el día, rezó para que aquello que había presenciado no se esfumara cuando llegara el sol.

Si todavía 48 horas después de aquello hay alguien que sienta el escudo del Herbalife Gran Canaria y que se pellizque a cada minuto de manera compulsiva, que sepa que no, que no anda soñando, que su equipo está en las semifinales de la Liga Endesa y que ha agarrado un billete para participar en la próxima edición de la Turkish Airlines Euroleague. Si se lo sigue sin creer, que enchufe la televisión a partir de las 17.30 horas (#0, Movistar Plus) para que vea que es real, que no anda ni dormido ni tampoco dentro de la caverna de Platón. Las semifinales y la Euroliga son reales.

La primera parte del premio que se ganó por méritos el Granca en Valencia empieza hoy. Ante el vigente campeón de la Euroliga, ese lugar que el Herbalife vivirá en primera persona la próxima campaña, los de Luis Casimiro estrenan una serie a cinco partidos donde el equipo claretiano espera seguir soñando. El Real Madrid, el insaciable Real Madrid, reta al Herbalife en una eliminatoria donde el simple hecho de jugarse a cinco encuentros hace al equipo de Pablo Laso infinitamente favorito.

El saldo de esta temporada ante el conjunto de Pablo Laso es de 1-1. El último choque está muy fresco. Después de liarse contra el Estudiantes, el Granca necesitaba ganar al Madrid sí o sí para acabar quinto la fase regular, una posición que le ha abierto la gloria de la Euroliga que el propio Valencia Basket, el Unicaja Málaga o incluso el MoraBanc Andorra anhelaban. Llegaba el Madrid de resaca de su décimo entorchado continental desde Belgrado, sin muchas de sus estrellas -véase Luka Doncic, Sergio Llull, Gustavo Ayón, Trey Thompkins o Jeffery Taylor- y con los 'niños' Santi Yusta, Dino Radoncic o el júnior Melwin Pantzar jugando muchos minutos. Al Granca le costó, pero se deshizo del Madrid (88-78).

Un último mal recuerdo

En la primera vuelta, el Real Madrid no tuvo piedad de un Gran Canaria que llegó mermado por las lesiones y después de una de las 'ventanas FIBA' del año. Un día duro donde el Granca ni siquiera llegó a oler al equipo blanco (96-72). Sin embargo, el global de enfrentamientos de esta temporada se puede ampliar hasta el mes de septiembre donde el Granca, en las semifinales de la Supercopa Endesa que se celebró en el Gran Canaria Arena, torpedeó al Real Madrid para colarse en la final del torneo, donde cayó ante el Valencia.

Uno de los grandes hándicaps a los que se enfrenta el Granca hoy es el terrible desgaste que sufrió ante el Valencia Basket. Los grancanarios acabaron de jugar en la madrugada del viernes al sábado para proseguir su viaje hasta la capital de España desde la Comunitat. Tras llegar tocó entrenamiento vespertino para intentar mantener las sensaciones desprendidas en la Fuente de San Luis.

Por su parte, el Real Madrid se sacó el billete para las semifinales por la vía rápida. Acabó su segundo partido de la serie ante el Iberostar Tenerife con el 2-0 el pasado martes por la noche y desde entonces solo tenía un fin: las semifinales, a la espera de que su rival, bien Valencia o Gran Canaria, determinara su pase a la penúltima ronda.

Palabra de Jaycee

Entre eso y la hazaña del Herbalife en Valencia, el equipo blanco no se fía. "El Gran Canaria ha luchado mucho y viene después de hacer historia. Además de que ha eliminado a un buen equipo como el Valencia Basket. Por supuesto que va a ser un rival difícil", aseguró Jaycee Carroll, escolta del Real Madrid y jugador amarillo durante dos temporadas.

El exclaretiano proseguió con sus piropos al equipo de Luis Casimiro y su grupo de jugadores. "Tienen buenos jugadores, es un conjunto físico y tenemos que estar preparados para ganarles. Estoy animado y bien físicamente para jugar estas últimas dos o tres semanas de la temporada", concretó Carroll de un Real Madrid que irá con todo a por la eliminatoria.

Si se tira de precedentes, el dominio es blanco, blanco y blanco. Gran Canaria y Real Madrid se han enfrentado en dos ocasiones antes en el Playoff de la Liga Endesa con doble victoria del equipo madrileño. La primera de ellas fue en el estreno del Herbalife en las eliminatorias por el título, en el curso 1999-2000, cuando el Madrid venció por un 3-0 en los cuartos de final. La última, más reciente, fue en el curso 2014-2015, en el primer año de la era Aíto García Reneses, y donde el Granca también hizo historia al meterse por vez primera en una final continental: la de la Eurocup contra el Khimki ruso.

También estaba todo en contra para el Granca, rodeado de sus miedos, ante el Valencia Basket. Un buen motivo para no dejar de creer, aunque el reto de complicarle la vida al Real Madrid resulte toda una epopeya. El segundo partido, también en la capital, llegará el martes (20.00 horas)antes de que la eliminatoria llegue a Gran Canaria el jueves. Volver a Siete Palmas con vida, el próximo reto de un equipo que ya es historia.