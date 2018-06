Enrique Martín promete una celebración a la altura del éxito logrado

Enrique Martín Monreal, entrenador del Albacete Balompié, centró su alocución en dar "el mérito que corresponde" a la salvación abrochada ayer por los manchegos en el Heliodoro Rodríguez López. Del Tenerife, vaticinó que subirá a Primera el año próximo de la mano de Joseba Etxeberria.

"De los cuatro equipos qeu subieron, el Albacete h a sido el único que ha mantenido la categoría. Con mucho trabajo. Hace tiempo el que se gastaba dinero optaba a puestos altos; ahora hay que gastarse dinero hasta permanecer", fue el comienzo de su discurso.

"Hay que darle el valor que tiene a la salvación", reiteró. "Si hemos llegado hasta aquí, aunque fuera con inquietud, tiene su mérito. Hemos hecho un trayecto muy interesante en la categoría aunque en los dos últimos meses no estuviésemos acertados", dijo también.

"Mantenernos entre los 42 clubes profesionales es un lujo. Y se ha logrado el objetivo", comentó Martín Monreal, que vaticinó una celebración a la altura de las circunstancias. "Ha sido una última jornada de nervios. En el minuto 90 ha sido cuando me han transmitido tranquilidad: me decían, ya está. Y es que por ahí había un resultado que nos favorecía. No hemos ganado, pero los chicos han competido muy bien", dijo a modo de balance.

"Es un éxito para disfrutarlo todo el mundo, en especial los aficionados. Esta noche igual ni cenamos; vamos a salir a ver qué tal está la noche por Tenerife. Es un momento bonito para todos", completó. El resultado de la Cultural en Lugo enterró a los leoneses, que regresan a la competición de bronce y salen del fútbol profesional. Los otros descendidos son Barcelona B, Lorca y Sevilla Atlético.